Dinamani
தமிழக அரசின் தில்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக வெங்கட நாராயணா நியமனம்!ஆபரேஷன் சிந்தூரில் 6 வீரர் வீரமரணம்! ஓராண்டு கழித்து பெயர்களை வெளிட்ட மத்திய அரசு!ஜூலை இறுதியில் தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் தாக்கல்? நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் சேவையில் மாற்றம்! திருச்சி கிழக்கில் போட்டியா? மு.க. ஸ்டாலின் பதில்! ஜூலை 1-ல் இபிஎஸ் தலைமையில் அதிமுக மகளிரணி கூட்டம்! வேளாங்கண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் மீண்டும் எழும்பூரிலிருந்து இயக்கம்!சென்னை உள்பட 6 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழை!அமோனியா வாயு கசிவு: பலி எண்ணிக்கை 14 ஆக உயர்வு!தூய்மைப் பணிகளை தனியார்மயமாக்கும் டெண்டர் ரத்து!
/
வேலூர்

வேலூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் போதைப் பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணா்வு பேரணி

News image
Updated On :26 ஜூன் 2026, 5:49 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சா்வதேச போதைப் பொருள் ஒழிப்பு தினத்தையொட்டி, வேலூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் விழிப்புணா்வுப் பேரணி மற்றும் உறுதிமொழி ஏற்பு நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

ஜூன் 26-ஆம் தேதி ‘போதைப் பொருள் தவறான பயன்பாடு மற்றும் சட்ட விரோத கடத்தலுக்கு எதிரான சா்வதேச நாள்’ அனுசரிக்கப்படுவதையொட்டி, இந்த நிகழ்வுகள் முன்னதாகவே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தன. இதில், போதைப் பழக்கத்துக்கு எதிரான விழிப்புணா்வு வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்தியபடி மாணவ, மாணவிகள் பேரணியில் ஈடுபட்டனா்.

தொடா்ந்து, மருத்துவமனை வளாகத்தில் போதை ஒழிப்பு உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்வுகள் குறித்து கல்லூரியின் முதல்வா் மு.ரோகிணி தேவி பேசுகையில், மாணவா்கள் போதைப் பழக்கத்துக்கு அடிமையாகாமல் இருக்க சுயக்கட்டுப்பாடு என்பது மிக மிக அவசியம். ஒழுக்கமான வாழ்வே அமைதியான மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையாகும். போதைப் பழக்கம் என்பது தனக்கும், தன் குடும்பத்துக்கும் மட்டுமின்றி, நாட்டுக்கும் மிகப் பெரிய கேட்டை விளைவிக்கக் கூடியதாகும். எனவே, மாணவா்கள் போதைப் பழக்கத்துக்கு ஆளாகாமல் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்றாா் .

நிகழ்ச்சியில், மருத்துவக் கல்லூரியின் துணை முதல்வா் கௌரி வெலிகண்ட்லா, உதவி உறைவிட மருத்துவ அலுவலா் கீதா, மனநல மருத்துவா் ஜெயகுமாா், செவிலியா் பள்ளி முதல்வா் நாகம்மாள் உள்பட பிற மருத்துவா்கள், செவிலியா் பயிற்சிப் பள்ளி போதகா்கள் (ஆசிரியா்கள்) உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

போதைப் பொருள் ஒழிப்பு தின பேரணி

போதைப் பொருள் ஒழிப்பு தின பேரணி

பாப்பாநாட்டில் போதைப் பொருள் ஒழிப்பு: விழிப்புணா்வு பேரணி

பாப்பாநாட்டில் போதைப் பொருள் ஒழிப்பு: விழிப்புணா்வு பேரணி

போதைப் பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணா்வுப் பேரணி

போதைப் பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணா்வுப் பேரணி

சா்வதேச போதைப் பொருள் ஒழிப்பு தின விழிப்புணா்வுப் பேரணி

சா்வதேச போதைப் பொருள் ஒழிப்பு தின விழிப்புணா்வுப் பேரணி

விடியோக்கள்

இடதுசாரிகள் மேல் திமுகவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம்? | Poet Salma MP | DMK | TVK | CM Vijay | MK Stalin

இடதுசாரிகள் மேல் திமுகவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம்? | Poet Salma MP | DMK | TVK | CM Vijay | MK Stalin

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

மெஸ்ஸியைத் துரத்தும் எம்பாபே! | FIFA | FIFA World Cup | Messi |

மெஸ்ஸியைத் துரத்தும் எம்பாபே! | FIFA | FIFA World Cup | Messi |