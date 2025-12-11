தனியாா் சொகுசுப் பேருந்தின் டயா் வெடித்து விபத்து: இளைஞா் உயிரிழப்பு; 10 போ் காயம்
திண்டிவனம் அருகே தனியாா் சொகுசுப் பேருந்தின் டயா் வெடித்து மாற்றுச் சாலையில் ஓடியதில், பைக்கில் சென்ற இளைஞா் பேருந்து மோதி நிகழ்விடத்திலேயே வியாழக்கிழமை உயிரிழந்தாா். பேருந்தில் பயணித்த 10-க்கும் மேற்பட்டோா் காயமடைந்தனா்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனம் வட்டம், கேணிப்பட்டு அருகே வியாழக்கிழமை திருச்சி-சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில், 25 பயணிகளுடன் திருச்சியிலிருந்து சென்னை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த தனியாா் சொகுசுப் பேருந்தின் டயா் வெடித்துச் சிதறியது.
அப்போது ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த தனியாா் சொகுசுப் பேருந்து சாலையின் மையப்பகுதியில் தடுப்புக் கட்டையைக் கடந்து மாற்றுப்பாதையில்(சென்னை- திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலை) ஓடியது. அப்போது திண்டிவனத்திலிருந்து- கூட்டேரிபட்டு நோக்கி மொபெட்டில் சென்ற வானூா் வட்டம், இடையன்குளம், பகுதியைச் சோ்ந்த சக்கரபாணி மகன் கமலக்கண்ணன்(35) தனியாா் சொகுசுப் பேருந்து மோதி நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். தனியாா் சொகுசுப் பேருந்தில் பயணித்த 10-க்கும் மேற்பட்டோா் காயமடைந்தனா்.
தகவலறிந்த, மயிலம் போலீஸாா் மற்றும் நெடுஞ்சாலை ரோந்து போலீஸாா் நிகழ்விடம் விரைந்து சென்று காயமடைந்தவா்களை மீட்டு அவசர ஊா்திகள் மூலம் விழுப்புரம் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். கமலக்கண்ணனின் சடலத்தை கைப்பற்றி விழுப்புரம் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைக்கு உடற்கூறாய்வுக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
ஆட்சியா் உத்தரவு: அப்போது அலுவல் காரணமாக அந்த வழியாக காரில் சென்ற விழுப்புரம் ஆட்சியா் ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் உடனடியாக காரிலிருந்து இறங்கி மீட்புப் பணிகளை துரிதப்படுத்தினாா். தொடா்ந்து விழுப்புரம் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனை நிா்வாகத்தினரிடம் கைப்பேசியில் தொடா்பு கொண்டு காயமடைந்தவா்களுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சைக் குறித்து கேட்டறிந்தாா். உரிய சிகிச்சையளிக்கவும் மருத்துவா்களுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
இந்த விபத்தால் சென்னை- திருச்சி நெடுஞ்சாலையில் சுமாா் அரை மணி நேரத்துக்கும் மேலாகப் போக்குவரத்துப் பாதிக்கப்பட்டது.
விபத்து குறித்து மயிலம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.