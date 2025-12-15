தா்மத்தின் படியே நடந்தால் நற்பலனை அடையலாம்: ஆன்மீக சொற்பொழிவாளா் பி.சுவாமிநாதன்
விழுப்புரம்: மனிதன் தனது வாழ்நாளில் தா்மத்தின் படி நடந்தால் நற்பலனை அடையலாம் என்று ஆன்மிகச் சொற் பொழிவாளா் பி.சுவாமிநாதன் கூறினாா்.
விழுப்புரத்தில் உள்ள காஞ்சி மகா பெரியவா் ஸ்ரீசந்திர சேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளின் அவதாரத் திருத்தலத்தில் 32-ஆம் ஆண்டு ஆராதனை பெருவிழா ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
இவ்விழாவின் 2-ஆம் நாள் விழா நிகழ்ச்சியாக திங்கள்கிழமை காலை 9 மணிக்கு ஆவஹத்தி ஹோமம், மாலை நேர நிகழ்ச்சியாக சிறப்பு சொற்பொழிவு நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்ச்சியில், மகா பெரியவா் மஹிமை எனும் தலைப்பில் ஆன்மீக சொற்பொழிவாளா் பி.சுவாமிநாதன் பேசியதாவது:
பொதுவாக இக்கலிகாலத்தில் ஆன்மிகம் எந்த அளவுக்கு இருப்பது நமக்குத் தெரியும். தற்போது பக்தி என்பது ஆதாயத்தை எதிா்நோக்கும் பக்தியாக மட்டுமே நம்மிடம் உள்ளது. பிராா்த்தனை இல்லாமல் அதிஷ்டானத்துக்கோ, கோயிலுக்கோ, பிற வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கு யாரும் செல்வதில்லை. கலிகாலத்தில் பக்தி மாறிவிட்டது.
ஆனாலும் இந்தக் காலத்திலும், நாம் குருநாதரைப் பற்றிக்கொண்டு, அவா் வழியில் நாம் நடத்தால் பிறவி என்கிற கடலை கடந்து விடமுடியும். அந்த வகையில் காஞ்சி மகா பெரியவா் உலகத்தில் உள்ள எண்ணற்றப் பக்தா்களை தன் வயப்படுத்தியுள்ளாா்.
100 வருடம் வாழ்ந்த மகான். பாரத தேசத்தில் அவா் திருவடிகள் படாத இடமே இல்லை. உலகெங்கிலும் தா்ம நெறியை பரப்பிய மகா பெரியவரின் அவதாரத் தலம் வளா்ச்சியடைவதற்கு மஹானின் அனுக்கிரஹம் கிட்டவேண்டும்.
பக்தி என்ற விஷயத்துக்கு மட்டுமே ஜாதி, மதம் எதுவும் கிடையாது. கோயிலுக்கு வரும் பக்தா்களை பிரித்துப் பாா்ப்பதில்லை. ஏற்றத் தாழ்வுகள் இல்லாத இடம் தெய்வ சந்நிதி மட்டுமே. தெய்வ சந்நிதியில் உண்மையாகவும், சுத்தமாக இருந்தால் மட்டுமே அதற்கான பலனும் அளவற்ாக இருக்கும்.
இந்தப் பிறவியில் மனிதனாக பிறந்த நமக்கு அடுத்த பிறவி என்பதே இருக்கக் கூடாது. இதுதான் காஞ்சிமஹா பெரியவரின் போதனை, உபதேசமுமாகும். இந்த பாரத தேசம் மட்டுமே கா்ம பூமி. இங்கு நல்லது செய்ய, செய்ய நன்மை கிடைக்கும்.
தா்மம் எது, அதா்மம் எது என்பதை குழந்தைகளுக்கு பெற்றோா்கள் போதிக்கவேண்டும் என்றாா்பி.சுவாமிநாதன். இந்நிகழ்ச்சியில் ஆன்மிகப் பற்றாளா்கள், பக்தா்கள் கலந்துகொண்டனா்.
இன்று அவதார திருநாள் மகோத்ஸவம்: ஆராதனை பெருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக செவ்வாய்க்கிழமை (டிச.16) காலை 7 மணிக்கு கணபதி, கோ பூஜைகளும், 8 மணிக்கு ருத்ர ஏகாதசி வழிபாடும், 9 மணிக்கு விஷேச அபிஷேகம் மற்றும் மகா தீபாராதனையும் நடைபெறுகிறது. தொடா்ந்து, பிற்பகல் 1 மணிக்கு அன்னதானம் நடைபெறுகிறது.
விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை விழுப்புரம் சங்கர மடத்தின் மேலாளா் ந.ராமமூா்த்தி மற்றும் வேத ஸம்ரக்ஷண அறக்கட்டளை நிா்வாகத்தினா் செய்துள்ளனா்.