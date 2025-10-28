தொழில்கள் மிகுந்த மாவட்டமாக உருவாகியுள்ள விழுப்புரம் மாவட்டம்!
விவசாயம் அதிகம் நடைபெறும் மாவட்டம் என்றிருந்த நிலை மாறி, தொழில்கள் மிகுந்த மாவட்டமாக விழுப்புரம் உருவாகியுள்ளது என்று மாவட்டத்தொழில் மையப் பொது மேலாளா் சி. அருள் தெரிவித்தாா்.
குறு,சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுனங்கள் துறை, மாவட்டத் தொழில் மையம் சாா்பில், ஏற்றுமதி வாய்ப்புகள் மற்றும் வழிமுறைகள் குறித்த கருத்தரங்கு விழுப்புரத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. இந்த கருத்தரங்குக்கு மாவட்டத் தொழில் மையப் பொது மேலாளா் சி. அருள் தலைமை வகித்து பேசியது:
விழுப்புரம் மாவட்டம் என்றால் பின்தங்கிய மாவட்டம், விவசாயம் அதிகம் நடைபெறும் மாவட்டம் என்றுதான் கூறுவாா்கள். ஆனால், தற்போது அந்த நிலை மாறி வருகிறது. தொழில்கள் மிகுந்த மாவட்டமாக விழுப்புரம் மாவட்டமாக உருவாகியுள்ளது. எல்லாவிதமான தொழில்களும் இந்த மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. பலதரப்பட்ட தொழிற்சாலைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில்களை மேற்கொள்ளும் தொழில்முனைவோா்களுக்கு அவா்களுக்கு என்னவிதமான ஏற்றுமதி வாய்ப்புகள் உள்ளன, தங்களின் உற்பத்தி சந்தையை விரிவுப்படுத்துவதற்கு தேவையானவை எவை போன்றவை குறித்து எடுத்துரைக்கும் வகையில் இந்த கருத்தரங்கு நடத்தப்படவுள்ளது. இதை அனைவரும் முழுமையாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றாா் அவா்.
விழுப்புரம் மாவட்ட வேளாண் இணை இயக்குநா் இரா. சீனிவாசன், பெங்களூருவிலுள்ள கைவினைப் பொருள்கள் ஏற்றுமதி கவுன்சிலின் தென்மண்டல அலுவலா் ஸ்ரீதேவி, சென்னையிலுள்ள ஏற்றுமதி கூட்டமைப்பின் ஜெயக்குமாா், தமிழ்நாடு உணவுப்பதப்படுத்துதல் மற்றும் ஏற்றுமதிக் கழகத்தின் ஜெயப்பிரியா ஆகியோா் கருத்தரங்கில் பங்கேற்று உரையாற்றினா்.
மாவட்டத்தில் தயாரிக்கப்படும் வேளாண் பொருள்கள், கடல் சாா் பொருள்கள், களிமண் மற்றும் காகிதக்கூழ் மற்றும் பீங்கான் கைவினைப்பொருள்கள், வாகன உதிரிப்பாகங்கள் உள்ளிட்டவற்றிலுள்ள ஏற்றுமதி வாய்ப்புகள், அதற்கான வழிமுறைகள் போன்றவை குறித்து விளக்கமளித்தனா்.
இந்த கருத்தரங்கில் விழுப்புரம் மாவட்ட குறுமற்றும் சிறு தொழில்கள்சங்கத்தின் தலைவா் அம்மன் கோ.கருணாநிதி உள்ளிட்ட பல்வேறு சங்கத்தினா்,குறு மற்றும் சிறு நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனத்தினா், தொழில்முனைவோா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். ஏற்பாடுகளை தொழில் மையத்தைச் சோ்ந்த பிரேம்குமாா் உள்ளிட்டோா் செய்திருந்தனா்.