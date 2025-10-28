விழுப்புரம்: பைனான்சியரை கடத்திய கும்பல்! காவல் துறையினா் துரத்தியதால் தப்பிச் சென்றனா்!
விழுப்புரம் அருகே கொடுக்கல் - வாங்கல் தகராறில் பைனான்சியரை மதுரையைச் சோ்ந்த 8 போ் கும்பல் செவ்வாய்க்கிழமை கடத்தியது. காவல் துறையினா் துரத்திச் சென்ால், அந்த நபரையும், காரையும் கும்பல் விட்டுச் சென்றது.
விழுப்புரம் மாவட்டம், மேல்மலையனூா் வட்டம், வளத்தியைச் சோ்ந்த ராஜ் மகன் சிவா (40). பைனான்சியரான இவா், மதுரையைச் சோ்ந்த பெண்ணை கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் செய்துகொண்டு, அங்கேயே குடியிருந்து வந்தாா். மேலும் மாமனாா் உள்ளிட்டோருடன் சோ்ந்து பைனான்ஸ் தொழிலும் செய்து வந்தாா்.
முதல் மனைவியுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக அவரைப் பிரிந்த சிவா, விழுப்புரம் மாவட்டம், வளத்தியைச் சோ்ந்த பெண் ஒருவரை இரண்டாவது திருமணம் செய்துகொண்டாா். மேலும் வளத்தியிலேயே பைனானஸ் தொழிலை மேற்கொண்டு வந்தாா்.
இந்த நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை காலை வளத்தியிலுள்ள சிவா வீட்டுக்கு அரிவாள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் 8 போ் 2 காா்களில் வந்தனா். வீட்டுக்குள் நுழைந்த அவா்கள், பணம் கொடுக்கல் - வாங்கல் தொடா்பாக சிவாவுடன் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா்.
தொடா்ந்து, சிவாவின் வீட்டிலிருந்து ரூ.4 லட்சம் ரொக்கம், 6 உயா் ரக கைக்கடிகாரங்கள், இரு கடவுச்சீட்டுகள், விலை உயா்ந்த கைப்பேசி, கையடக்கக்கணினி, அலுவலக ஆவணங்கள், கம்பியில்லா இணைய இணைப்பான் ஆகியவற்றை அந்த கும்பல் மிரட்டி வாங்கியது.
அப்போது, அவா்களுக்குள் வாக்குவாதம் ஏற்பட்ட நிலையில், குடும்பத்தினரை மிரட்டி சிவாவை அவரது காரில் அந்தக் கும்பல் ஏற்றினா். இந்த காருக்குப் பின்னால் அந்த கும்பல் வந்த 2 காா்களும் வேகமாகச் சென்றன.
கடத்தல் சம்பவம் குறித்து வளத்தி காவல் நிலையத்துக்கு சிவாவின் குடும்பத்தினா் தகவல் தெரிவித்தனா். தொடா்ந்து, மாவட்டக் காவல் அலுவலகத்துக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்படவே, மாவட்டம் முழுவதும் காவல் துறையினா் உஷாா்படுத்தப்பட்டனா். கடத்தல் கும்பலிடமிருந்து சிவாவை மீட்க, கண்காணிப்புப் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டது.
வளத்தியிலிருந்து செஞ்சி, திண்டிவனம், விக்கிரவாண்டி, விழுப்புரம் வழியாக திருச்சி சாலையில் அந்த கும்பல் சென்றது. பல்வேறு இடங்களில் போலீஸாா் கண்காணிப்பில் இருந்த கும்பல், சென்னை - திருச்சி புறவழிச் சாலையிலிருந்து இடதுபுறம் திரும்பி விழுப்புரம் நகருக்குள் வந்தனா். தொடா்ந்து, விழுப்புரம் அரசு மருத்துவமனை அருகே போலீஸாா் இருப்பதை அறிந்த கும்பல், காரை எதிா்ப்புறச் சாலையில் இயக்கி வேகமாகச் சென்றது.
அப்போது, சாலையோரத்தில் 4 இடங்களில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த பைக்குகள் மீது மோதிவிட்டு, அந்த கும்பல் சென்றது. இதில் 3 பேருக்கு லேசான காயம் ஏற்பட்டது. இதைத் தொடா்ந்து, சென்னை புறவழிச்சாலைப் பகுதியைக் கடந்த கும்பல், திருச்சியை நோக்கிச் சென்றது.
சென்னை - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பல்வேறு இடங்களில் போலீஸாா் கண்காணிப்பில் இருப்பதை அறிந்த அந்த கும்பல், ஜானகிபுரம் புறவழிச்சாலைப் பகுதியில் சமூகநீதிப் போராளிகள் மணிமண்டபம் எதிரில் காரை நிறுத்திய கும்பல், சிவாவை அவரது காரிலேயே விட்டுவிட்டு, பின்னால் வந்த 2 காா்களில் தப்பிச் சென்றனா்.
இந்த தகவலை அறிந்த போலீஸாா் சிவாவையும், காரையும் மீட்டனா். தொடா்ந்து, மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிவா அனுமதிக்கப்பட்டாா். இதைத் தொடா்ந்து, வளத்தி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்தனா். முதல்கட்ட விசாரணையில், மதுரையில் சிவா வசித்து வந்தபோது சிலரிடம் பல லட்ச ரூபாய் கடன் பெற்றிருந்ததும், அந்தத் தொகையை அவா் திருப்பித் தராமல் காலம் தாழ்த்தி வந்ததும் தெரியவந்தது.
இதனால், பணம் கொடுத்த மதுரையைச் சோ்ந்த சிலா், அடியாள்களை அனுப்பி சிவாவிடம் பணம் கேட்டு மிரட்டியதும், அதற்கும் சிவா அடிபணியாததால், அவரைக் கடத்திச் சென்று பணத்தை பெற முயற்சித்ததும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, கடத்தலில் ஈடுபட்ட 8 பேரை பிடிப்பதற்காக செஞ்சி டிஎஸ்பி (பொ) கந்தசாமி மேற்பாா்வையில், காவல் ஆய்வாளா்கள் அண்ணாதுரை, வனஜா ஆகியோா் தலைமையில் 2 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அவா்கள் தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனா்.