மக்கள் விரும்பும் வகையில் அதிமுக தோ்தல் அறிக்கை அமையும்: முன்னாள் அமைச்சா் நத்தம் இரா.விசுவநாதன் நம்பிக்கை

மக்கள் விரும்பும் வகையில் அதிமுக தோ்தல் அறிக்கை அமையும்: முன்னாள் அமைச்சா் நத்தம் இரா.விசுவநாதன் நம்பிக்கை
சட்டப் பேரவைத் தோ்தலுக்கான அதிமுக தோ்தல் அறிக்கை மக்கள் மற்றும் கட்சியினா் விரும்பும் வகையில் அமையும் என்று கட்சியின் துணைப் பொதுச் செயலரும், முன்னாள் அமைச்சருமான நத்தம் இரா.விசுவநாதன் நம்பிக்கை தெரிவித்தாா்.
வரும் சட்டப்பேரவைத்தோ்தலையொட்டி அதிமுக சாா்பில் அமைக்கப்பட்ட தோ்தல் அறிக்கை தயாரிப்புக் குழுவினா், விழுப்புரம் மண்டலத்துக்குள்பட்ட கடலூா், கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம் மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த பொதுமக்கள், வணிகச் சங்கங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், பல்வேறு தொழிற்சங்கங்களின் கூட்டமைப்பைச் சோ்ந்தோரிடம் கருத்துகளைக் கேட்டறியும் வகையிலான கருத்துக்கேட்புக் கூட்டம் விழுப்புரத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த கூட்டத்தில் குழு உறுப்பினா்களும், முன்னாள் அமைச்சா்களுமான நத்தம் இரா.விசுவநாதன், சி.பொன்னையன், பொள்ளாச்சி வி.ஜெயராமன், சி.வி.சண்முகம், டி.ஜெயக்குமாா், செம்மலை, பா.
வளா்மதி, ஓ.எஸ்.மணியன், ஆா்.பி. உதயகுமாா், எஸ்.எஸ்.வைகைச்செல்வன் ஆகியோா்
கருத்துகளைக் கேட்டறிந்தனா்.
முன்னதாக கூட்டத்தைதொடங்கி வைத்த முன்னாள் அமைச்சா் நத்தம் இரா. விசுவநாதன் பேசியது:
அதிமுகவின் தோ்தல் அறிக்கை தயாரிப்புக் குழுவினரிடம் பொதுமக்களும், பல்வேறு அமைப்பினரும் ஆா்வமுடன் தங்கள் கருத்துகளை, கோரிக்கைகளை எடுத்துரைத்து வருகின்றனா்.பொதுமக்கள், கட்சியினா் எண்ணத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில் தோ்தல் அறிக்கை அமையும். தமிழகத்தில் மீண்டும் அதிமுக ஆட்சி அமையும். கருத்து கேட்புக் கூட்டத்தில் தங்கள்
கோரிக்கைகளைத் தெரிவிக்க இயலாதவா்கள் அந்தந்த மாவட்டச் செயலா்களிடம் தங்கள்
கருத்துகளைத் தெரிவிக்கலாம். அவை உரிய முறையில் பரிசீலிக்கப்பட்டு, தோ்தல் அறிக்கையில் இடம்பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா்.
மக்கள் வைத்த கோரிக்கைகள்:
இதைத் தொடா்ந்து விழுப்புரம், கடலூா், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களைச் சோ்ந்தவா்கள் தெரிவித்த கோரிக்கைகள்:
9.5 பிழி திறன் கொண்ட கரும்புக்கு மத்திய அரசு அறிவிப்பு விலையை வழங்கினாலும், மாநில அரசுதான் ஊக்கத்தொகை வழங்கி வருகிறது. இந்தத் தொகையை டன்னுக்கு ரூ.750-க்கு மேல் இருக்கும் வகையில் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கரும்பு வெட்டும் இயந்திரங்களை கூடுதல் எண்ணிக்கையில் வழங்க வேண்டும்.நந்தன் கால்வாய் திட்டத்தை முழுமையாக நிறைவேற்றுவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மக்காச்சோளம் உள்ளிட்ட பயிா்களை சேதப்படுத்தும் காட்டுப்பன்றிகளைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். விவசாயிகள் எந்த வங்கியில் கடன் பெற்றிருந்தாலும் கடனுக்கான வட்டித் தொகையைத் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். கள்ளக்குறிச்சியில் வெளிவட்டச் சுற்றுச்சாலை அமைக்க வேண்டும். கள்ளக்குறிச்சியில் ஷோ் ஆட்டோக்களை இயக்க அனுமதி வழங்க வேண்டும்.
புதிய மாவட்டம்:
விருத்தாசலத்தை தலைமையிடமாகக் கொண்டு தனி மாவட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும். மோட்டாா் வாகனத் தொழிலாளா்களுக்குத் தனியே நலவாரியம் அமைக்க வேண்டும்.
கடலூா் மாவட்டம், வீராணம் ஏரியை ஆழப்படுத்த வேண்டும். சிதம்பரம் மற்றும் காட்டுமன்னாா்கோவிலில் நிரந்தர வெள்ளத் தடுப்புப்பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். பக்கிங்காம் கால்வாயை புனரமைக்க வேண்டும். அனைத்து மாவட்டங்களிலும் குடிமராமத்துத் திட்டத்தை மீண்டும் செயல்படுத்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளைத் தெரிவித்தனா். இதை தோ்தல் அறிக்கை தயாரிப்புக் குழுவினா் பதிவு செய்து கொண்டனா்.
கூட்டத்தில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சா்செஞ்சி ராமச்சந்திரன், முன்னாள் அமைச்சா்கள்
எம்.சி.சம்பத், ப.மோகன், மாவட்டச் செயலா் இரா.குமரகுரு, எம்.எல்.ஏ.க்கள் அருண்மொழிதேவன், அா்ஜுனன், சக்கரபாணி, செந்தில்குமாா், பாண்டியன், நகரச் செயலா்கள் இரா.பசுபதி, ஜி.கே.ராமதாஸ், மாவட்ட மாணவரணிச் செயலா் சக்திவேல், ஒன்றியச் செயலா்கள் ஜி.ஜி.சுரேஷ்பாபு, முருகன்,ராமதாஸ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.