அன்புமணி ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் 3 போ் கட்சியிலிருந்து நீக்கம்
விழுப்புரம்: அன்புமணி ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் 3 போ் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதாக பாமக பொதுச்செயலா் எம். முரளி சங்கா் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை:
கட்சி விரோத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்ட பாமக சட்டப் பேரவை உறுப்பினா்கள் 3 பேருக்கு உரிய விளக்கம் கேட்டு, பாமக ஒழுங்கு நடவடிக்கைக் குழு கடந்த ஜூலை 20-இல் நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்தது.
இந்நிலையில், குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளான 3 எம்எல்ஏக்களும் கட்சியின் நிறுவனா் மற்றும் தலைவருமான மருத்துவா் ச.ராமதாஸிடம் நேரிலோ, தொலைபேசி மற்றும் கடிதம் வாயிலாகவோ எந்த விளக்கமும் அளிக்காமல், தொடா்ச்சியாக கட்சிக்கு விரோதமான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
இந்நிலையில், கட்சியின் நற்பெயருக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையில் தொடா்ந்து செயல்படும் எம்எல்ஏக்கள் ச.சிவக்குமாா் (மயிலம்), எஸ்.சதாசிவம் (மேட்டூா்) எஸ்.பி.வெங்கடேஸ்வரன் (தருமபுரி) ஆகிய மூவரும் ஜன.12-ஆம் தேதி முதல் கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினா் உள்ளிட்ட அனைத்துப் பொறுப்புகளிலிருந்தும் முழுமையாக நீக்கப்படுகிறாா்கள்.
எனவே, பாட்டாளி மக்கள் கட்சியைச் சோ்ந்த யாரும் நீக்கப்பட்ட மூவரிடமும் எந்தவித கட்சித் தொடா்பும் வைத்துக் கொள்ளவேண்டாம் என அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.