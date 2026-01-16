விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சியில் திருவள்ளுவா் தின விழா
விழுப்புரம்/கள்ளக்குறிச்சி/செஞ்சி: திருவள்ளுவா் தினத்தையொட்டி விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களிலுள்ள அவரது சிலைக்கு பல்வேறு அமைப்புகள் சாா்பில் வெள்ளிக்கிழமை மாலை அணிவித்து, மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
விழுப்புரம் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகிலுள்ள திருவள்ளுவா் சிலைக்கு முன்னாள் அமைச்சா் க.பொன்முடி எம்எல்ஏ, மத்திய மாவட்ட திமுக பொறுப்பாளரும், விழுப்புரம் எம்எல்ஏவுமான இரா.லட்சுமணன் ஆகியோா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
இதில் மாநில ஆதிதிராவிட நலக்குழு இணைச் செயலரும், முன்னாள் எம்எல்ஏவுமான செ.புஷ்பராஜ், மாவட்ட ஊராட்சிக்குழுத் தலைவா் ம.ஜெயச்சந்திரன், மாவட்டப் பொறுப்புக் குழு உறுப்பினா் இரா.கண்ணப்பன், நகரப் பொறுப்பாளா் இரா.சக்கரை, பொதுக்குழு உறுப்பினா் என். பஞ்சநாதன், நகா்மன்றத் தலைவா் தமிழ்ச்செல்வி பிரபு உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
விழுப்புரம் பொதுமறைத் தமிழ்ச் சங்கம் சாா்பில் நடைபெற்ற திருவள்ளுவா் தின விழாவுக்கு பன்னீா்செல்வம் தலைமை வகித்தாா். நிா்வாகிகள் சிவக்குமாா், செந்தில்குமாா் முன்னிலை வகித்தனா்.
விழுப்புரம் மல்லா்கம்பத்தின் நிறுவனா் உலகதுரை திருவள்ளுவா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து, மரியாதை செலுத்தினா். முன்னதாக திருவள்ளுவா் படத்தையும் அவா் திறந்து வைத்தாா். திருவள்ளுவா் தினத்தின் சிறப்புகள் குறித்து ஆசைத்தம்பி சிறப்புரையாற்றினாா். பாசறை பாவலா் பழனிசாமி, நாஞ்சில் ராஜேந்திரன், சுந்தர அருணகிரி, விக்டா் ஆகியோா் வாழ்த்துரை வழங்கினா்.
திருக்கோவிலூரில்: திருக்கோவிலூா்அங்கவை சங்கவை அரசுப் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் திருக்கு கழக அறக்கட்டளை சாா்பில் திருவள்ளுவா் தின விழா நடைபெற்றது. இந்த விழாவுக்கு அறக்கட்டளைத் தலைவா் சிங்காரஉதியன் தலைமை வகித்தாா். திருக்கோவிலூா் பண்பாட்டுக் கழகத்தின் துணைத் தலைவா் கா.பி.சுப்ரமணியன், ரோட்டரி சங்க முன்னாள் தலைவா் செந்தில்குமாா், கு. கல்யாணகுமாா் முன்னிலை வகித்தனா்.
திருக்கோவிலூா் நகா்மன்றத் தலைவா் டி.என். முருகன் திருவள்ளுவா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து, மரியாதை செலுத்தினாா். இதைத் தொடா்ந்து டி.குணா மாணவா்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கினாா். திருக்கு கழக அறக்கட்டளை இணைச் செயலா் வே.ஜெயக்குமாா் தொடக்கவுரையாற்றினாா்.
‘திருக்கு கூறும் ஒழுக்கம்’ என்ற தலைப்பில் அருள்நாதன் தங்கராசு, ஜனசக்தி, விதை விருட்சம் அறக்கட்டளைத் தலைவா் அ.சிதம்பரநாதன், ஆசிரியை கயல்விழியும், ‘உலகப் பொதுமறை திருக்கு’ என்ற தலைப்பில் கல்வியாளா் ஜெயராமன், கலாம் மன்ற மாவட்டத் தலைவா் பொன்முருகன், தலைமையாசிரியை லில்லி ஏஞ்சல், கவிஞா்கள் கலைச்சித்தன், கவி நிலவன், அய்யப்பன் ஆகியோரும் உரையாற்றினா். முன்னதாக திருக்கு முற்றோதுதலும் நடைபெற்றது.
கோவல் தமிழ்ச் சங்கத்தின் செயலா் பாரதி மணாளன், அறக்கட்டளை அறங்காவலா் ராஜகோபால் மற்றும் தமிழ் ஆா்வலா்கள் கலந்துகொண்டனா்.
கள்ளக்குறிச்சி ...: தியாகதுருகம் தமிழ் அமைப்புகளின் சாா்பில் திருவள்ளுவா் தின விழா தியாகதுருகம் பேருராட்சி பூங்கா வளாகத்தில் அமைந்துள்ள திருவள்ளுவா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
உலக தமிழ்க் கவிஞா் பேரவையின் பொதுச் செயலா் கு.சீத்தா தலைமை வகித்தாா். தியாகதுருகம் பாரதியாா் தமிழ்ச் சங்கத் தலைவா் இரா.துரைமுருகன், முத்தமிழ் சங்கத் தலைவா் பெ.நாகராஜன் முன்னிலை வகித்தனா். தியாகதுருகம் திருக்கு பேரவைத் தலைவா் நீ.த.பழனிவேல் வரவேற்றாா். சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்ற தியாகதுருகம் மவுண்ட் பாா்க் பள்ளிக் குழுமங்களின் தாளாளா் இரா.மணிமாறன் பங்கேற்று திருவள்ளுவா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மலா்தூவி மரியாதை செலுத்திப் பேசினாா்.
ஓய்வு பெற்ற மாவட்டக் கல்வி அலுவலா் பெ.செயராமன், ஆசிரியா் கோ.பாலசுப்பிரமணியன், தமிழ்ச் சங்க புரவலா் சீனு.முரளி, ஜா.பிரபாகரன், இரா.நெடுஞ்செழியன் பேசினா்.
கலிய செல்லமுத்து, வ.ராசகோபால், ஆ.இராதாகிருஷ்ணன், சி.நரேன் ராசு, சிலம்பரசன், தா.ராஜ்குமாா், ஓய்வு பெற்ற தலைமையாசிரியா் ப.அம்பிகாபதி, மருத்துவா் பழ.சரவணன் ஆகியோா் பங்கேற்றனா்.
செஞ்சி ...: செஞ்சி பேரூந்து நிலையம் எதிரில் நடைபெற்ற விழாவில் விழுப்புரம் வடக்கு மாவட்ட செயலா் செஞ்சி மஸ்தான் எம்எல்ஏ திருவள்ளுவரின் திருஉருவப் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
செஞ்சி ஊராட்சி ஒன்றியக்குழுத் தலைவா் விஜயகுமாா், செஞ்சி பேரூராட்சி மன்றத் தலைவா் மொக்தியாா் அலி மஸ்தான், நகரச் செயலா் காா்த்திக், பொருளாளா் நெடுஞ்செழியன், பேரூராட்சி மன்ற உறுப்பினா்கள் சீனுவாசன், பொன்னம்பலம், மாவட்ட மாணவரணி அமைப்பாளா் பிரசன்னா, ஒன்றிய விவசாய அணி அமைப்பாளா் ராஜேந்திரன், நிா்வாகிகள் சேகா், சிவகுமாா், பத்மநாபன், பாலகிருஷ்ணன், செழியன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.