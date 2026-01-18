விழுப்புரம்
கட்டடத் தொழிலாளி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை
விழுப்புரம் மாவட்டம், கோட்டக்குப்பம் அருகே கட்டடத் தொழிலாளி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.
சின்னகோட்டக்குப்பம் எம்ஜிஆா் நகரைச் சோ்ந்த ஆரோக்கியராஜ் மகன் ஸ்ரீபன்ராஜ் (19). கட்டடத் தொழிலாளியான இவருக்கு சிறு வயது முதல் வலிப்பு நோய் இருந்து வந்துள்ளது. இதனால் மனமுடைந்த நிலையில் அவா் காணப்பட்டு வந்தாா்.
இந்த நிலையில் சனிக்கிழமை இரவு வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் ஸ்ரீபன்ராஜ் சேலையில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா். தகவலறிந்த கோட்டக்குப்பம் போலீஸாா் ஸ்ரீபன்ராஜின் சடலத்தை மீட்டு, உடல்கூறாய்வுக்காக புதுச்சேரி கதிா்காமம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.மேலும், இதுகுறித்து வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.