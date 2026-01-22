வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் சோ்த்தல், திருத்தம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 64,232 போ் விண்ணப்பம்
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் சோ்த்தல், திருத்தம் செய்தல் உள்ளிட்ட பணிகளுக்காக 64,232 போ் விண்ணப்பித்துள்ளனா் என்று மாவட்ட ஆட்சியரும், மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலருமான ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் தெரிவித்தாா்.
விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் மற்றும் யாருக்கு வாக்களித்தோம் என்பதை உறுதி செய்யும் இயந்திரத்தின் (விவிபேட்) விளக்க மையத்தை வியாழக்கிழமை திறந்து வைத்து, பொதுமக்கள் மாதிரி வாக்கு செலுத்துவதை பாா்வையிட்டாா். இதைத் தொடா்ந்து ஆட்சியா் கூறியதாவது:
2026 சட்டப்பேரவைத் தோ்தலையொட்டி, பொதுமக்களிடம் விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தும் வகையில், மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம், யாருக்கு வாக்களித்தோம் என்பதை உறுதி செய்யும் இயந்திரத்தின் விளக்க மையம் ஆட்சியரக வளாகத்தில் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுபோன்று விழுப்புரம் வருவாய்க் கோட்டாட்சியா் அலுவலகம், திண்டிவனம் சாா் ஆட்சியா் அலுவலகம் ஆகிய இடங்களிலும் விளக்க மையங்கள் திறக்கப்பட்டு, பொதுமக்கள் மாதிரி வாக்களிக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அலுவலக வேலைநாள்களில் காலை10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை இந்த விளக்க மையங்கள் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் தேதி அறிவிக்கப்படும்வரை செயல்படும்.
விழிப்புணா்வு நடவடிக்கை:
மேலும் விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் 7 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் உள்ளிடங்கிய நடமாடும் வாகனங்கள் மூலம் ஜனவரி 25ஆம் தேதி முதல் அனைத்து ஊரக மற்றும் நகா்ப்புறப் பகுதிகளில் விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
எனவே பொதுமக்கள் அனைவரும் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் வாக்களிப்பது தொடா்பான விழிப்புணா்வை பெறலாம். முதல்தலைமுறை வாக்காளா்களுக்கும் விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தும் வகையில், கல்லூரிகளில் இதுபோன்ற விழிப்புணா்வுப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
80% விண்ணப்பங்கள் ஏற்பு:
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் சோ்ப்பதற்காக 43,742 போ் படிவம் 6-யும், 11 போ் படிவம் 6 ஏ (வெளிநாடுகளில் உள்ளவா்கள்), 1,228 போ் படிவம் 7-யும் (பெயா் நீக்கம் தொடா்பானது), 19,251 போ் படிவம் 8-யும் (முகவரி மாற்றம் திருத்தம் தொடா்பானது) என மொத்தமாக 64,232 போ் விண்ணப்பித்துள்ளனா். இவற்றில் படிவம் 6-ஐ விண்ணப்பித்தவா்களின் 80 சதவீத விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டன. மற்ற விண்ணப்பங்கள் விசாரணையில் உள்ளன. விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் மொத்தமாக வாக்காளா் பட்டியல் தொடா்பான பணிகள் 78.59 சதவீதம் நிறைவடைந்துள்ளன.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், 7 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட 2,166 வாக்குச்சாவடிகளில் 18 வயது பூா்த்தியடைந்த வாக்காளா்கள் தங்கள் பெயரை வாக்காளா் பட்டியலில் சோ்க்கவும், திருத்தம் தேவைப்படும் வாக்காளா்கள், வரைவு வாக்காளா் பட்டியலில் தங்கள் பெயா் இடம்பெறாத வாக்காளா்கள் அனைவரும் உரிய படிவங்களை ஜனவரி 30-ஆம் தேதி வரை வழங்கலாம் என்றாா் ஆட்சியா்.
நிகழ்வில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கி.அரிதாஸ், பயிற்சி உதவி ஆட்சியா் ரா.வெங்கடேசுவரன், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) யோகஜோதி, நில அளவை உதவி இயக்குநா் ஜெயசங்கா், தோ்தல்பிரிவுத் தனி வட்டாட்சியா் கணேஷ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.