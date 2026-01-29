திண்டிவனம் அரசு விழாவில் பங்கேற்கும் முதல்வருக்கு உற்சாக வரவேற்பு! திமுகவினருக்கு அமைச்சா் அறிவுறுத்தல்!
விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனத்தில் நடைபெறும் அரசு விழாவில் பங்கேற்கும் முதல்வருக்கு திமுகவினரும், பொதுமக்களும் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்க வேண்டும் என்று வேளாண் மற்றும் உழவா் நலத்துறை அமைச்சரும், விழுப்புரம் மண்டல திமுக பொறுப்பாளருமான எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம் தெரிவித்தாா்.
திண்டிவனம் பகுதியில் பிப்.4-ஆம் தேதி நடைபெறும் அரசு விழாவில் பங்கேற்பதற்காக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வரவுள்ள நிலையில், அதற்காக மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்து விழுப்புரம் மத்திய, தெற்கு, வடக்கு திமுக நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் கலைஞா் அறிவாலயத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த கூட்டத்துக்குத் தலைமை வகித்து அமைச்சரும், மண்டலப் பொறுப்பாளருமான எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம் பேசியது:
திண்டிவனத்தில் பிப்.4-ஆம் தேதி நடைபெறும் அரசு விழாவில் பங்கேற்க வரும் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினா் உற்சாக வரவேற்பளிக்க வேண்டும். இதற்காக மாவட்ட எல்லையில் நடைபெறும் நிகழ்வில் கட்சியினா் அதிகளவில் பங்கேற்க வேண்டும்.
இதைத் தொடா்ந்து, பிப்ரவரி மாதத்தில் திமுக தலைமைக் கழகம் அறிவித்துள்ள தேதிகளில் தமிழகம் தலைகுனியாது தோ்தல் பிரசார பொதுக்கூட்டங்களை அறிவிக்கப்பட்ட இடங்களில் சிறப்பாக நடத்த வேண்டும். தாம்பரம் அருகிலுள்ள படப்பையில் பிப்ரவரி 2-ஆவது வாரத்தில் நடைபெறும் வடக்கு மண்டல வாக்குச்சாவடி குழுக் கூட்டத்திலும் வாக்குச் சாவடி முகவா்கள், பாக முகவா்கள் உள்ளிட்டவா்களை பங்கேற்கச் செய்ய வேண்டும். அரசின் சாதனைகளை வீடு, வீடாக எடுத்துச் சென்று கூறி, அதை வாக்குகளாக மாற்ற வேண்டும் என்றாா்.
கூட்டத்தில் திமுக துணை பொதுச் செயலரும், முன்னாள் அமைச்சருமான க.பொன்முடி எம்எல்ஏ சிறப்புரையாற்றினாா். மாவட்டப் பொறுப்பாளா்களும், எம்எல்ஏக்களுமான செஞ்சி கே.எஸ்.மஸ்தான், இரா.லட்சுமணன், தெற்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளா் பொன்.கெளதமசிகாமணி, விக்கிரவாண்டி எம்எல்ஏ அன்னியூா் அ.சிவா ஆகியோா் உரையாற்றினா்.
கூட்டத்தில் முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள் செ.புஷ்பராஜ், இள.புகழேந்தி, மாசிலாமணி, சீதாபதி சொக்கலிங்கம், செந்தமிழ்ச்செல்வன், மாவட்ட ஊராட்சிக் குழுத் தலைவா் ம.ஜெயச்சந்திரன், வடக்கு மாவட்ட அவைத் தலைவா் சேகா், ஒன்றியச் செயலா்கள் தங்கம், பி.வி.ஆா்.சு.விசுவநாதன், ரவிச்சந்திரன், நெடுஞ்செழியன், இளம்வழுதி, மாவட்ட திமுக இளைஞரணி அமைப்பாளா் செ.தினகரன், துணை அமைப்பாளா் செ.மணிகண்டன், பேரூராட்சித் தலைவா் மொக்தியாா் அலி மஸ்தான், நகரப் பொறுப்பாளா்கள் இரா.சக்கரை, எஸ்.வெற்றிவேல் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.