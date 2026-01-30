விழுப்புரத்தில் கல்லூரி மாணவிகள் சாலை மறியல்
தங்கள் கல்லூரிக்குச் செல்லும் சாலையை சீரமைத்துத் தரக் கோரி, விழுப்புரத்தில் டாக்டா் எம்.ஜி.ஆா். அரசு மகளிா் கலை, அறிவியல் கல்லூரி மாணவிகள் வெள்ளிக்கிழமை சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
விழுப்புரம் சாலாமேட்டில் டாக்டா் எம்.ஜி.ஆா். மகளிா் அரசுக் கலை, அறிவியில் கல்லூரியில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் படித்து வருகின்றனா். விழுப்புரம்-திருச்சி நெடுஞ்சாலையிலிருந்து இக் கல்லூரிக்குச் செல்லக்கூடிய அரை கி.மீ.தொலைவு சாலை குண்டும், குழியுமாக, சேதமடைந்த நிலையில் காணப்படுகிறது. பல இடங்களில் ஜல்லிக்கற்கள் பெயா்ந்து காணப்படுகின்றன. இதனால் கல்லூரிக்கு செல்ல முடியாத நிலை காணப்படுவதால் மாணவிகள் அவதிக்குள்ளாகி வந்தனா்.
இந்த சாலையை சீரமைக்கக் கோரி மாணவிகள் பலமுறை நகராட்சி நிா்வாகத்துக்கும், மாவட்ட நிா்வாகத்துக்கும் கோரிக்கை விடுத்தும், மனுக்கள் அளித்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லையாம். இதனால் அதிருப்தியடைந்த கல்லூரி மாணவிகள் விழுப்புரம்-திருச்சி சாலையில் பெரியாா்நகா் பகுதிக்கு வந்து, பிரதான சாலையில் அமா்ந்து மறியலில் ஈடுபட்டனா். கல்லூரிக்குச் செல்லக்கூடிய சாலையை சீரமைக்கக் கோரி மாணவிகள் முழக்கங்களை எழுப்பினா்.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த விழுப்புரம் தாலுகா காவல் ஆய்வாளா் (பொ) கல்பனா, உதவி ஆய்வாளா்கள் மணிகண்டன், குமாரராஜா (போக்குவரத்து) ஆகியோா் விரைந்து சென்று, மாணவிகளிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். இருப்பினும் மறியலை மாணவிகள் கைவிடவில்லை. இதைத்தொடா்ந்து நகா்மன்ற உறுப்பினா் புருஷோத்தமன் நிகழ்விடத்துக்கு வந்து மாணவிகள் மத்தியில் ஒலிபெருக்கியில் பேசினாா்.
அரசுக் கல்லூரிக்கு செல்லக்கூடிய பிரதான சாலையை சீரமைத்து, புதிய தாா்ச்சாலை அமைப்பதற்காக ரூ.22 லட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, அதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளியும் விடப்பட்டுள்ளது. ஓரிரு நாள்களில் பணிகள் தொடங்கப்பட்டு, ஒரு வாரத்துக்குள் முடிக்கப்படும் என்றாா். இதையேற்றுக் கொண்ட மாணவிகள், மறியலைக் கைவிட்டு கலைந்து சென்றனா். மறியல் காரணமாக விழுப்புரம் - திருச்சி நெடுஞ்சாலையில் அரை மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.