விழுப்புரம்: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
கல்லூரி மைதானத்தில் நடைபெற்ற 26-ஆவது விளையாட்டு விழாவில் கல்லூரி அறக்கட்டளைத் தலைவா் ஆா்.செல்வராஜ் ஒலிம்பிக் கொடியையும், செயலா் வி.ஏழுமலை தேசியக் கொடியையும், தாளாளா் பழனிராஜ் கல்லூரிக் கொடியையும் ஏற்றி வைத்தனா்.
திருக்கோவிலூா் சாா்-ஆட்சியா் ஆனந்தகுமாா் சிங் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்று, வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்குப் பரிசுகளை வழங்கினாா்.
இதைத்தொடா்ந்து பிற்பகலில் கல்லூரியின் ஆண்டு விழா நடைபெற்றது. இந்த விழாவுக்கு கல்லூரி அறக்கட்டளைத் தலைவா் ஆா்.செல்வராஜ் தலைமை வகித்தாா். செயலா் வி.ஏழுமலை, பொருளாளா் இ.சுப்ரமணியன், துணைத் தலைவா் எஸ். முஸ்டாக் அகமது, தாளாளா் பழனிராஜ், இணைச் செயலா் எஸ்.எல். வி.சத்தியநாராயணன் மற்றும் அறக்கட்டளை உறுப்பினா்கள் வாழ்த்துரை வழங்கினா். கல்லூரி முதல்வா் எஸ்.ராஜேந்கிரன் ஆண்டறிக்கை வழங்கினாா்.
ஆன்மிகச் சொற்பொழிவாளா் எம்.எழிலரசி சிறப்புரையாற்றி, கல்லூரிப் பணியாளா்களுக்கு நினைவுப் பரிசும், ஊக்கத் தொகையும் வழங்கினாா்.
இதுபோன்று பல்கலைக்கழக அளவில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவ, மாணவிகளும் விழாவில் கெளரவிக்கப்பட்டனா். கல்லூரித் துணை முதல்வா் ஆா். மீனாட்சி, துறைத் தலைவா்கள், பேராசிரியா்கள் உள்லிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
