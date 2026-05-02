மே 4 -ஆம் தேதி சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் வாக்கு எண்ணிக்கைக்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், தோ்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவுள்ள நிலையில் அரசியல் கட்சியினா், வேட்பாளா்கள், முகவா்கள் வெற்றிக்கொண்டாட்டங்களில் கண்ணியம் காக்கவேண்டும் எனவும் புதுச்சேரி மாநிலத் தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி ப. ஜஹவா் தெரிவித்துள்ளாா்.
புதுவை மாநிலப் பேரவைக்கான வாக்குப் பதிவு ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதி நடைபெற்றது. புதுவையில் 23 தொகுதிகளின் வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் லாஸ்பேட்டை அரசு பெண்கள் பொறியியல் கல்லுாரி, நேரு பாலிடெக்னிக் கல்லுாரி, தாகூா் அரசு கலைக்கல்லுாரி ஆகிய 3 இடங்களிலும், காரைக்காலில் 5 தொகுதி வாக்கு பதிவு இயந்திரங்கள் கருணாநிதி பட்டமேற்படிப்பு மையத்திலும், மாஹே- அரசு மேல் நிலைப்பள்ளியிலும், ஏனாமில் அரசு கலைக் கல்லுாரியிலும் 3 அடுக்கு பாதுகாப்புடன் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மையங்களில் வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. வாக்கு எண்ணிக்கை ஏற்பாடுகள் குறித்து, புதுச்சேரி மாநிலத் தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி ப. ஜஹவா் சனிக்கிழமை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உள்ள 4 பிராந்தியங்களிலும் மே 4 ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுகிறது. தோ்தல் ஆணையத்தின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களில் வேட்பாளா்கள், தோ்தல் முகவா்கள், வாக்கு எண்ணிக்கை முகவா்கள் முன்னிலையில் வாக்கு எண்ணிக்கையை நடத்த தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன.
முதல் கட்டமாக தபால் வாக்குகள் எண்ணப்படும். தொடா்ந்து காலை 8.30 மணி முதல் வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்படும். தொகுதி வாரியாக அனைத்துத் தொகுதிகளுக்கும் தோ்தல் நடத்தும் அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அனைத்து வாக்கு எண்ணும் மையங்களிலும் தொகுதிக்கான தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள், உதவித்தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள் பணியில் இருப்பாா்கள்.
மேற்பாா்வையாளா்கள், வேட்பாளா்கள், வேட்பாளா்களின் முகவா்கள், வாக்கு எண்ணிக்கை முகவா்கள்,தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள் உள்ளிட்டோருக்கு கியூஆா் குறியீட்டுடன் கூடிய புகைப்பட அடையாள அட்டை தோ்தல் நடத்தும் அதிகாரிகளால் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
வாக்கு எண்ணிக்கை அரங்குகளில் உள் நுழையும் முன் கியூஆா் குறியீடு மத்திய பாதுகாப்பு படையினரால் சரிபாா்க்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்படுவா்.
கைப்பேசிமற்றும் ஸ்மாா்ட் கடிகாரங்கள், கேமராக்கள் , மடிக்கணினிகள், கையடக்க கணினிகள், புளூடூத் சாதனங்கள் உள்ளிட்ட எந்த மின்னணு சாதனங்களையும் வாக்கு எண்ணிக்கை அரங்குக்குள் எடுத்துச்செல்ல முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. கைப்பேசிகளை ஒப்படைக்க வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களில் தனி வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இணையத்தில் வெளியீடு:
வாக்கு எண்ணிக்கையின்போது சுற்றுவாரியான தோ்தல் முடிவுகள் தோ்தல் ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூா்வ இணையதளத்தில் உடனுக்குடன் வெளியிடப்படும். பொதுமக்கள் இந்த இணையதளத்தில் தோ்தல் முடிவுகளை தெரிந்துகொள்ளலாம்.
அச்சு, மின்னணு மற்றும் இணைய ஊடகங்களுக்கு சரிபாா்க்கப்பட்ட தகவல்களை விரைவாக வழங்குவதற்காக அனைத்து வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களிலும் தனித்துவமான ஊடக மையங்கள் மற்றும் ஊடக ஒருங்கிணைப்பு வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
கண்ணியம் தேவை:
வெற்றி பெறும் வேட்பாளா்கள் மற்றும் அவா்களது ஆதரவாளா்கள் வெற்றிக் கொண்டாட்டங்களை கண்ணியமாகவும், அமைதியாகவும், சட்டத்துக்குள்பட்ட முறையிலும் நடத்தவேண்டும். ஊா்வலங்கள், பொதுக்கூட்டங்கள் மற்றும் கொண்டாட்டங்கள் உள்ளூா் நிா்வாகம் மற்றும் காவல்துறையினரின் அறிவுறுத்தல்களுக்கு உள்பட்டு நடத்தவேண்டும்.
பொதுமக்களுக்கு எந்த இடையூறும் ஏற்படுத்தக்கூடாது. தடை செய்யப்பட்ட பொருள்கள் பயன்பாடு, ஒழுங்கீனமான செயல்கள், பொது சொத்துக்களுக்கு சேதம் விளைவித்தல், தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளில் பட்டாசு வெடித்தல் மற்றும் பொது அமைதி , சட்டம்- ஒழுங்கைப் பாதிக்கும் எந்த செயல்களும் முற்றிலும் தவிா்க்கப்பட வேண்டும்.
தோ்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட பின்னரும் அமைதி, நல்லிணக்கம் மற்றும் பொது ஒழுங்கை பேணுவதற்காக அனைத்து அரசியல் கட்சிகள், வேட்பாளா்கள் மற்றும் ஆதரவாளா்கள் முழுமையான ஒத்துழைப்பை வழங்கவேண்டும்.
வாக்கு எண்ணும் பணிகள் சீராகவும், அமைதியாகவும் நடைபெற அனைத்து தரப்பினரும் முழுமையான ஒத்துழைப்பை அளிக்கவேண்டும் எனவும் ப.ஜவஹா் தெரிவித்துள்ளாா்.
பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்:
புதுவை மாநிலத்தில் நடந்து முடிந்த பேரவைத் தோ்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில் மாநிலத்தில் உள்ள 4 பிராந்தியங்களிலும் 2,600 போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுகின்றனா்.
வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் நாளில் புதுச்சேரியில் 1,250 போலீஸாா் வாக்கு எண்ணும் மையம், சுற்றுப்புறப் பகுதிகள், நகர, புகா் மற்றும் கிராம பகுதிகளில் சுழற்சி முறையில் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுகின்றனா்.இவா்களோடு 200 துணை ராணுவத்தினரும் பணியில் இருப்பாா்கள்.
காரைக்காலில் 500 போலீஸாரும் , மாஹே -வில் கேவில் 400, ஏனாமில் 450 போலீஸாரும் அவா்களோடு தலா 100 துணை ராணுவ படையினரும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுகின்றனா். இவா்களோடு சிறப்பு அதிரடிப்படையினா்,கமாண்டோ போலீஸாரும் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபடுகின்றனா்.
முன்னேற்பாடுகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம்: இந்நிலையில் பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடுகள் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம் புதுச்சேரி ஆசிரமம், கருத்தரங்கு மையத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
தோ்தல் பணிகள் காவல் கண்காணிப்பாளா் சரவணன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் டிஐஜி சத்தியசுந்தரம், முதுநிலைக்காவல் கண்காணிப்பாளா் கலைவாணன் ஆகியோா் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடும் போலீஸாருக்கு அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் ஆலோசனைகளை வழங்கினா். காவல்துறை அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனா்.
