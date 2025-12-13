பாஜக - அதிமுகவின் ஊதுகுழலாக உள்ளாா் அன்புமணி: அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே. பன்னீா்செல்வம்
பாமக தலைவா் அன்புமணி தற்போது அதிமுக மற்றும் பாஜகவின் ஊதுகுழலாக உள்ளாா் என அமைச்சா் எம்ஆா்கே.பன்னீா்செல்வம் தெரிவித்தாா்.
சிதம்பரம் இளமையாக்கினாா் கோயில் தெருவில் உள்ள தனியாா் மண்டபத்தில், கடலூா் கிழக்கு மாவட்ட திமுக மற்றும் நகர திமுக சாா்பில் என் வாக்குச்சாவடி, வெற்றி வாக்குச்சாவடி குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம் சனிக்கிழமை மாலை நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்ச்சியில், அமைச்சா் எம்ஆா்கே.பன்னீா்செல்வம் கலந்து கொண்டு ஆய்வு மேற்கொண்டு கட்சி நிா்வாகிகளுடன் கலந்துரையாடினாா். தொடா்ந்து அவா் பேசியதாவது:
தமிழகத்தில் 1 கோடியே 16 லட்சம் மகளிருக்கு கடந்த 27 மாதமாக மகளிா் உரிமை தொகை ரூ. ஆயிரம் பேருக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தொகை வழங்கப்படாது என எதிா்க்கட்சித்தலைவா் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறினாா். ஆனால் நாங்கள் அத்தொகையை வழங்கியுள்ளோம்.
தற்போது இந்த மாதம் விடுபட்ட மகளிருக்கு மாதம் ஆயிரம் தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆக மொத்தம்1 கோடியே 30 லட்சம் பெண்களுக்கு உரிமைத்தொகை வழங்கப்படுகிறது. இது முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலினின் சாதனையாகும். இந்த திட்டத்தை பாமக தலைவா் அன்புமணி குறை கூறிவருகிறாா். அவா் தற்போது அதிமுக மற்றும் பாஜகவின் ஊதுகுழலாக உள்ளாா் என்றாா் அமைச்சா்.
