2,100 அங்கன்வாடிகுழந்தைகளுக்கு முன்பருவ கல்வி வழங்கும் பணி : கடலூா் ஆட்சியா் தொடங்கி வைத்தாா்
நெய்வேலி: கடலூா், செம்மண்டலம் அங்கன்வாடி மையத்தில் ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளா்ச்சிப் பணிகள் திட்டம் சாா்பில் பெற்றோா் தன்னாா்வலா்களை கொண்டு 140 அங்கன்வாடி மையங்களில் பயிலும் 2,100 குழந்தைகளுக்கு முன்பருவ கல்வி வழங்கும் பணியை
மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் திங்கள்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில் ஆட்சியா் தெரிவித்ததாவது: ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளா்ச்சிப் பணிகள் திட்டம் சாா்பில் கடலூா் மாவட்டத்தில் 14
வட்டாரங்களில் மொத்தம் 2023 அங்கன்வாடி மையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
இந்த மையங்களில் மழலையா்களுக்கு அடிப்படை கல்வியினை சிறந்த முறையில் வழங்கிட மாவட்ட நிா்வாகத்துடன் கலிக்கே டாடா தொண்டு நிறுவனம் இணைந்து சமூக பொறுப்புணா்வு நிதியின் மூலம் பெற்றோா்-தன்னாா்வலா்களைக் கொண்டு முதற்கட்டமாக தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட 140 அங்கன்வாடி மையங்களில் 2 முதல் 5 வயதுக்குட்பட்ட 2,100 முன்பருவக்கல்வி பெறும் குழந்தைகளுக்கு நவம்பா் 2025 முதல் செப்டம்பா் 2026 வரை வகுப்புகள் நடத்தப்படவுள்ளது.
இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் ஆரம்பப் பள்ளிக்குச் செல்லும் குழந்தைகளின் கற்றல்திறன் மேம்பட முழுமையான வளா்ச்சி குழந்தைகளுக்கு அளிப்பதாகும். உடல் வளா்ச்சி, மொழி வளா்ச்சி,
அறிவு வளா்ச்சி, சமூக மன எழுச்சி வளா்ச்சி மற்றும் படைப்பாற்றல் திறன் போன்ற திறன்களை வளா்க்கும் வகையில் வகுப்புகள் நடைபெறவுள்ளன. அங்கன்வாடி மையங்களில் சிறந்த முறையில் வழங்கப்படும் அடிப்படை கல்வியின் மூலம் அவா்கள் பள்ளிக்கு செல்லும் போது எவ்வித பயமும், தயக்கமுமின்றி தொடக்க கல்வியினை எளிதாக எதிா்கொள்ள முடியும். தற்போது 140 மையங்களில் இத்திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு பெற்றோா்களும் அங்கன்வாடி மையப் பணியாளா்களும் முழுஒத்துழைப்பு அளிப்பதன் மூலம் படிப்படியாக அனைத்து மையங்களிலும் செயல்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றாா்.
நிகழ்ச்சியில் ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளா்ச்சிப் பணிகள் திட்ட அலுவலா் செல்வி, குழந்தை வளா்ச்சி திட்ட அலுவலா் அனிதா, கலிக்கே டாடா அறக்கட்டளை தொழில்நுட்ப அலுவலா் ஆஷிஷ் உட்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.