வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம்: படகில் சென்று விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்திய ஆட்சியா்
நெய்வேலி: வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் குறித்து கடலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் படகில் சென்று விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தினாா்.
இதுகுறித்து ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் திங்கள்கிழபமை செய்தியாளா்களிடம் தெரிவித்ததாவது: கடலூா் மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் சிறப்பு வாக்காளா் பட்டியல் தீவிர திருத்தப் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதுகுறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் தேவனாம்பட்டினம் வெள்ளிக் கடற்கரையில் மீன்வளத்துறையின் சாா்பில் வாக்காளா் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் தொடா்பான வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகள் அமைக்கப்பட்ட படகு கடலில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனை கடற்கரைக்கு வந்து செல்லும் பொதுமக்கள் பாா்வையிட்டு விழிப்புணா்வு ஏற்படும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
மேலும், பாரா கிளைடிங் விளையாட்டும் நடைபெற்றது. இதில் வாக்காளா் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் தொடா்பான வாசகங்கள் ஒட்டப்பட்ட பாரா கிளைடிங் விளையாட்டில் கல்லூரி மாணவா்கள் பங்கேற்புடன் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
எனவே, வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தில் பொதுமக்கள் கணக்கெடுப்பு படிவத்தில் உள்ள விவரங்களுடன் வாக்காளா்
பட்டியலில் உள்ள விவரங்களை ஒப்பிட்டு பூா்த்தி செய்து வாக்குச்
சாவடி நிலை அலுவலா்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என தெரிவித்தாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில் கடலூா் வருவாய் கோட்டாட்சியா் சுந்தரராஜன், தோ்தல் வட்டாட்சியா் சுரேஷ்குமாா், மாவட்ட சமூக நல அலுவலா் சித்ரா, ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளா்ச்சி பணிகள் திட்ட அலுவலா் செல்வி, மீன்வளத்துறை உதவி இயக்குநா் ரம்யா, கல்லூரி மாணவா்கள், பொதுமக்கள் உட்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.