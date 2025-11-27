கடலூா், புதுச்சேரியில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்: மக்கள் கடற்கரைக்கு செல்வதை தவிா்க்க அறிவுறுத்தல்
நெய்வேலி/ புதுச்சேரி: வங்கக் கடல் பகுதியில் ‘டிட்வா’ புயல் உருவாகியுள்ளதையொட்டி, கடலூரில் 2-ஆம் எண், புதுச்சேரியில் 1-ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டுகள் வியாழக்கிழமை ஏற்றப்பட்டன. மேலும், உயா் அலை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதால், மீனவா்கள், கடலோரத்தில் குடியிருப்போா் கடற்கரை பகுதிகளுக்குச் செல்வதை தவிா்க்க வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து கடலூா் மாவட்ட மீன் வளம் (ம) மீனவா் நலத் துறை உதவி இயக்குநா் அ.நித்திய பிரியதா்சினி வெளியிட்ட எச்சரிக்கை அறிவிப்பு:
இந்திய பெருங்கடல் சுமித்ரா தீவில் 6.5 ரிக்டா் அளவில் நில நடுக்கும் பதிவாகியுள்ளது. வெள்ளிக்கிழமை (நவ.28) நாகூா் - பட்டினச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் கடற்கரைக்கு இந்திய தேசிய பெருங்கடல் தகவல் சேவைகள் மையம் வழியாக உயா் அலை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால், வெள்ளிக்கிழமை இரவு 8.30 மணி முதல் 11.30 மணி வரை கடலில் அலைகள் 2.7 முதல் 3.3 மீட்டா் உயரம் வரை எழும்பும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மீனவா்கள், கடலோர குடியிருப்பாளா்கள் கடல் மற்றும் கடற்கரை பகுதிகளுக்கு செல்வதை தவிா்க்க வேண்டும். மேலும், மீனவா்கள் தங்கள் படகுகள், வலைகள் மற்றும் என்ஜின் உள்ளிட்ட மீன் பிடி உபகரணங்களை பாதுகாப்பான இடங்களில் வைக்க வேண்டும் என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
மீனவா்கள் கரை திரும்ப அறிவுறுத்தல்: புதுச்சேரியில் உள்ள மீன் பிடி விசைப்படகு மற்றும் நாட்டுப்படகு மீனவா்கள் மறு அறிவிப்பு வரும் வரை கடலுக்கு மீன் பிடிக்க செல்ல வேண்டாம். மேலும், மீனவா்கள் எவரேனும் ஆழ்கடல் பகுதியில் மீன் பிடித்துக்கொண்டிருப்பின் உடனடியாக கரைக்கு திரும்புமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறாா்கள்.
மேலும், தேங்காய்திட்டு விசைப்படகு உரிமையாளா்கள் நலச்சங்கம், பைபா் படகு உரிமையாளா்கள் சங்கம், மீனவ கிராம பஞ்சாயத்து, கோயில் நிா்வாகக் குழுக்கள், மக்கள் குழுக்கள் தங்கள் கிராமங்களில் மீன் பிடி தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள படகு உரிமையாளா்களுக்கு தகவல் தெரியும் பொருட்டு, இதை உரிய வகையில் அறிவிப்பு செய்ய வேண்டுகிறோம் என்று மீன்வளத் துறை இயக்குநா் அ.முகமது இஸ்மாயில் தெரிவித்தாா்.
புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு: வங்கக் கடலில் புயல் உருவாகியுள்ளதையடுத்து, கடலூா் துறைமுகத்தில் இரண்டாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு வியாழக்கிழமை பிற்பகல் 3.30 மணி அளவில் ஏற்றப்பட்டது.
இதேபோல, புதுச்சேரி துறைமுகப் பகுதியில் 1-ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது.