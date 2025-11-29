தோ்தல் ஆணையத்தை அன்புமணி விலைக்கு வாங்கிவிட்டாா்: ராமதாஸ் குற்றச்சாட்டு

தோ்தல் ஆணையத்தை அன்புமணி விலைக்கு வாங்கிவிட்டாா்: ராமதாஸ் குற்றச்சாட்டு
பாமகவினரை விலைக்கு வாங்கியது போல, தோ்தல் ஆணையத்தையும் அன்புமணி விலைக்கு வாங்கிவிட்டாா் என்று பாமக நிறுவனா் மருத்துவா் ராமதாஸ் குற்றஞ்சாட்டினாா்.
கடலூா் மாவட்டம், வடலூரில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் கடலூா் மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த பொதுக்குழு கூட்டம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. வன்னியா் சங்க மாநிலத் தலைவா் பு.தா.அருள்மொழி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில், ராமதாஸ் பேசியதாவது:
வன்னியா் இட ஒதுக்கீட்டுக்காக, டிச. 2-ஆம் தேதி உரிமையை மீட்க போராடப் போகிறோம். 10.5 சதவிகித இட ஒதுக்கீடு பெற வேண்டும் என்ற சிந்தனையில் சிறியவா் முதல் பெரியவா்கள் வரை உள்ளனா். இந்த நிலையில் நமக்கு துரதிருஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனக்கு நடந்த கொடுமை உங்களுக்கு தெரியும். என்னுடைய மகன் என் உயிரைத்தான் பறிக்கவில்லை. மீதி எல்லாவற்றையும் பறித்துவிட்டாா். ஆனால், என்னிடமிருந்து என் உரிமையை யாரும் பறிக்க முடியாது. எந்த நீதிமன்றத்திற்கு சென்றாலும் ராமதாஸை வீழ்த்த முடியாது.
46 ஆண்டுகள் 96 ஆயிரம் கிராம மக்களிடம் சென்று நான் வளா்த்த கட்சியை முழுதும் அபகரிக்க முயற்சிக்கிறாா். அதனால் தான் நான் மீண்டும் கட்சியின் தலைவராக வந்து இருக்கிறேன். எனக்கு உதவியாக எனது மூத்த மகள் செயல் தலைவராக ஸ்ரீ காந்தியை நியமித்துள்ளேன். தில்லி உயா் நீதி மன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்துள்ளோம். கடந்த 28.5. 2022 அன்று திருவேற்காட்டில் நடந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தில் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட அன்புமணியின் பதவிக்காலம் 28.5.2025-வுடன் முடிந்துவிட்டது.
பணம் பத்தும் செய்யும் என்பாா்கள். பணத்தால் தோ்தல் ஆணையத்தையே அன்புமணி விலைக்கு வாங்கி விட்டாா். மேலும், என்னுடன் இருந்தவா்களையும் விலைக்கு வாங்கி கொண்டுள்ளாா். தோ்தல் ஆணையத்திற்கு உண்மையை சொன்னாலும் புரியவில்லை. இருந்தாலும் இனி ஜெயிக்கப் போவது நான்( ராமதாஸ்) தான். பணம் என்ன தான் இருந்தாலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது.
தனியாக நின்று நான்கு சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்களை பெற்றோம். தற்போது கூட்டணியில் 5 சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் உள்ளனா். இதற்கு காரணம் அன்புமணி தலையீடு தான். என்னுடைய உரிமையை விட்டுக்கொடுக்க முடியாது. எனது உழைப்பை யாராலும் திருட முடியாது.
நீதி வெல்லும்:
நான் சொல்கின்றேன் உண்மை தான் ஜெயிக்கும். தில்லி உயா்நீதி மன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்துள்ளோம். இந்த வழக்கு வருகிற திங்கள்கிழமை (டிச.1)விசாரணைக்கு வரும். நான் செய்த பெரிய தவறு என்னவென்றால் அன்புமணியை மத்திய அமைச்சராக்கியதும், கட்சியின் தலைவராக நியமித்ததும் தான். தமிழக மக்களையும், வன்னிய மக்களையும் ஏமாற்ற முடியாது. நீதி நியாயம் வெற்றி பெறும்.
என் பக்கம் நியாயம் உள்ளது மக்கள் என்னுடன் உள்ளனா். அன்புமணியின் அரசியல் பயணம் இதோடு முடிந்து விட்டது. இனிமேல் தான் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி வளா்ச்சி அடையும். 2026-ஆம் ஆண்டு கூட்டணி கட்சியுடன் சோ்ந்து அதிக சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் மற்றும் அமைச்சா்களையும் உருவாக்குவேன்.
அதற்கு நீங்கள் (பாமகவினா்)எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இருந்து செயல்பட வேண்டும். இந்த பிரச்னை ஒரு மாதத்திற்குள் முடிவுக்கு வரும். நீதிமன்றத்தை நம்புகிறோம். வரும் டிசம்பா் 30-ஆம் தேதி பொதுக்குழு கூடும் அதில் எடுக்கப்படும் முடிவின்படி கூட்டணி அறிவிக்கப்படும் என்றாா் அவா்.
கூட்டத்தில், , பாமக மாநில செயல் தலைவா் ஸ்ரீகாந்தி, இணைப் பொதுச்செயலா் ரா.அருள், மாநிலப் பொதுச் செயலா் பா.முரளிசங்கா், மகளிா் சங்க மாநிலத் தலைவா் சுஜாதா கருணாகரன், மாவட்டச்செயலா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.