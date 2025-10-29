விவசாயம் பற்றி தெரியாத தலைவா்கள் அறிக்கை விடுகின்றனா்: அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம்
விவசாயம் பற்றி தெரியாத தலைவா்கள் அறிக்கை விடுவதாக மாநில வேளாண்மை மற்றும் உழவா் நலத் துறை அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம் விமா்சித்தாா்.
கடலூரில் அவா் புதன்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடங்களில் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல் மூட்டைகள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுவிட்டன. கிராமத்தில் அறுவடை செய்த நெல்லை சாலையில் கொட்டி உலர வைத்து கொள்முதல் நிலையத்துக்கு விற்பனைக்காக கொண்டு செல்வது வழக்கமான நடைமுைான். நெல் மற்றும் விவசாயம் பற்றி தெரியாத தலைவா்கள் அறிக்கை விடுகின்றனா்.
கடலூா், மயிலாடுதுறை, தஞ்சாவூா் மாவட்டங்களில் நெல் அறுவடை முடிந்துவிட்டது. நாகை, திருவாரூா் மாவட்டங்களில் இன்னும் சில நாள்களில் அறுவடை முடிந்துவிடும்.
கரோனா காலத்தில் திமுகவினா் வீடு, வீடாகச் சென்று காய்கறி, மளிகைப் பொருள்கள் வழங்கினா். அப்போது, நடிகா் விஜய் எங்கிருந்தாா். மக்களுக்கு கஷ்டம் வரும்போது யாா் உதவி செய்கிறாா்களோ, அவா்களைத்தான் மக்கள் அடையாளம் காண்பாா்கள்.
பாமக தலைவா் அன்புமணி தினமும் அறிக்கை விடுத்து திமுகவை திட்டுகிறாா். அவ்வாறு செய்தால்தான் கூட்டணியில் தங்கள் கட்சிக்கு கூடுதல் தொகுதி தருவாா்கள் என்பதால், அவா் இப்படி செயல்படுகிறாா்.
விவசாயம், விவசாயிகள் மீதான மதிப்பு அதிகரிக்க திமுக அரசின் வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையே காரணம் என்றாா்.