அம்பேத்கா் சிலைக்கு திமுக மரியாதை

சிதம்பரம் அண்ணாமலைநகரில் அம்பேத்கா் பிறந்தநாளையொட்டி திருவேட்களம் பகுதியில் உள்ள அம்பேத்கா் சிலைக்கு கடலூா் மாவட்ட திமுக பொருளாளரும், எம்ஆா்கே கல்லூரி தலைவருமான எம்.ஆா்.கே.பி.கதிரவன் மாலை அணிவித்து பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கினாா்.
நிகழ்ச்சியில் அண்ணாமலை நகா் பேரூராட்சி மன்றத் தலைவா் க.பழனி, ஆதிதிராவிடா் நலக் குழு அமைப்பாளா் பரந்தாமன், ஒன்றியச் செயலா் சங்கா், கவுன்சிலா் தங்க.அன்பரசு, இளைஞரணி குட்டிமணி ஜெகன், நிா்வாகிகள் ஆனந்த், கருணாநிதி, செல்வராஜ், செல்வம் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
