மூதாட்டியிடம் நகை பறித்த வழக்கு: நெல்லையைச் சோ்ந்தவா் கைது
கடலூா் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் மூதாட்டியை ஏமாற்றி 2 பவுன் தங்கச் சங்கிலியை பறித்துச் சென்ற வழக்கில் நெல்லையைச் சோ்ந்தவரை மதுரையில் போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.
கடலூா் சி.என்.பாளையம், கொஞ்சிகுப்பம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் தனலட்சுமி(75). இவா், கடந்த 12.6.2025 அன்று சிகிச்சைக்காக கடலூா் அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு சென்றாா்.
அங்கிருந்த ஒருவா் முதல்வா் காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் சிகிச்சை பெற உதவி செய்வதாகவும், தங்கச் சங்கிலிஅணிந்திருந்தால் காப்பீடு தர மாட்டாா்கள் எனவும் கூறி, மூதாட்டி அணிந்திருந்த 2 பவுன் தங்கச் சங்கிலியை வாங்கிக் கொண்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றாா்.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், கடலூா் புதுநகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா். கடலூா் புதுநகா் காவல் உதவி ஆய்வாளா் பிரசன்னா தலைமையிலான போலீஸாா் கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்து, மதுரையில் இருந்தவரை ஞாயிற்றுக்கிழமை பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
இதில், அவா் நெல்லை மாவட்டம், வள்ளியூரை அடுத்துள்ள வில்வனம்புதூா் பகுதியைச் சோ்ந்த சித்திரவேல் (48) என்பதும், கடலூா் அரசு மருத்துவமனையில் மூதாட்டியை ஏமாற்றி நகையை பறித்துச் சென்றவா் என்பதும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, அவரை கடலூா் அழைத்து வந்து சிறையில் அடைத்தனா். சித்திரவேல் மீது கா்நாடகம், புதுச்சேரி மற்றும் தமிழகத்தில் ஏராளமான மோசடி வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதாக போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.