கடலூர்
ரூ.2.33 கோடியில் சாலைப் பணி: எம்எல்ஏ தொடங்கிவைத்தாா்
கடலூா் மாவட்டம், நெய்வேலி சட்டப் பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட குறிஞ்சிப்பாடி மேற்கு ஒன்றியப் பகுதிகளில் ரூ.2.33 கோடி மதிப்பில் பல்வேறு சாலைப் பணிகளை சபா.ராசேந்திரன் எம்எல்ஏ புதன்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா்.
இதில், வடக்குத்து சக்தி நகா் முதல் ஆயிப்பேட்டை வரையிலான இணைப்புச் சாலை ரூ.1.50 கோடி, வெங்கடாம்பேட்டை ஆதிதிராவிடா் பகுதி சாலை ரூ.33.51 லட்சம், மதனகோபாலபுரம் முதல் பெலாந்தோப்பு வரையிலான கிராம சாலை ரூ.49.77 லட்சம் ஆகிய சாலைப் பணிகளை சபா.ராசேந்திரன் எம்எல்ஏ பூமிபூஜை செய்து தொடங்கிவைத்தாா்.
நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் பண்ருட்டி ஒன்றியக் குழுத் தலைவா் சபா.பாலமுருகன், குறிஞ்சிபபாடி மேற்கு ஒன்றியச் செயலா் குணசேகரன், பண்ருட்டி வடக்கு ஒன்றியச் செயலா் சந்தோஷ்குமாா், அவைத் தலைவா் வீர.ராமச்சந்திரன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.