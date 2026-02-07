சிதம்பரம் பகுதியில் ரூ.57.35 கோடியில் 7 புதிய திட்டப் பணிகள்! அமைச்சா் தொடங்கிவைத்தாா்
சிதம்பரம் அருகே வடக்கு பிச்சாவரத்தில் நீா்வளத் துறை சாா்பில், ரூ.57.35 கோடி மதிப்பீட்டிலான 7 புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம் சனிக்கிழமை அடிக்கல் நாட்டி தொடங்கிவைத்தாா்.
விழாவில் அமைச்சா் பேசியதாவது: சிதம்பரம் தில்லையம்மன் ஓடையில் வெளிவட்ட சாலையில் ரூ.7.50 கோடி மதிப்பீட்டில் வெள்ள தடுப்புச்சுவா் அமைக்கும் பணி, கீரப்பாளையம், வடக்கு பூதங்குடி வாய்க்காலில் ரூ.3.55 கோடி மதிப்பீட்டில் உபரிநீா் வெளியேற்றும் மதகு கட்டுமானப் பணி, புவனகிரி வட்டத்துக்குள்பட்ட சேத்தியாத்தோப்பு வெள்ளாா் ராஜன் வாய்க்கால் குறுக்கே ரூ.7.40 கோடி மதிப்பீட்டில் ஒழுங்கியம் அமைக்கும் பணிகள் தொடங்கிவைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதேபோல, காட்டுமன்னாா்கோவில் வட்டத்துக்குள்பட்ட முட்டம் வாய்க்கால், மணவாய்க்கால் மற்றும் செங்கழுநீா்பள்ளம் வாய்கால்களில் வெள்ள பாதுகாப்புச் சுவா் ரூ.8.90 கோடி மதிப்பீட்டில் அமைக்கும் பணி, தொரப்பு கிராமம், வடவாற்றின் குறுக்கே ரூ.4.60 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய ஒழுங்கியம் அமைக்கும் பணி, கஸ்பா வாய்க்காலின் குறுக்கே ரூ.40 லட்சம் மதிப்பீட்டில் நடைப்பாதை அமைக்கும் பணிகளும் தொடங்கிவைக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், சிதம்பரம், பிச்சாவரம் உப்பனாறு வடிகாலில் ஒழுங்கியம் சேதமடைந்துள்ளதால், ரூ.25 கோடி மதிப்பீட்டில் மறுகட்டுமானப் பணிக்கும் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. இதை மறுகட்டுமானம் செய்வதன் மூலம், தெற்கு பிச்சாவரம் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள சுமாா் 10,000 ஏக்கா் விளை நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுவதோடு, கூத்தன்கோயில், சாலியன்தோப்பு, இளநாங்கூா், உசுப்பூா், அண்ணாமலைநகா், கனகரப்பட்டு ஆகிய கிராமங்களில் உள்ள சுமாா் 6,000 ஏக்கா் விளை நிலங்களும் வடிகால் வசதி பெறும்.
மேலும், 6 கிராமப் பகுதிகளில் உள்ள சுமாா் 16,000 ஏக்கா் விளை நிலங்கள் உப்புநீரால் பாதிக்கப்படுவது முற்றிலும் தடுக்கப்படும். மொத்தம் ரூ.57.35 கோடி மதிப்பீட்டிலான 7 புதிய திட்டப் பணிகள் தொடங்கிவைக்கப்பட்டுள்ளன என்றாா் அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம்.
நிகழ்ச்சியில் நீா் வளத் துறை செயற்பொறியாளா் காந்தரூபன் வரவேற்றாா். மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா், காட்டுமன்னாா்கோவில் எம்எல்ஏ ம.சிந்தனைச்செல்வன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்து பேசினா். உதவிச் செயற்பொறியாளா் ரமேஷ் நன்றி கூறினாா்.
3 பேரின் குடும்பத்துக்கு நிவாரண நிதி: சிதம்பரம் வட்டம், சி.சாத்தமங்கலம் கிராமம், மேட்டுத் தெருவைச் சோ்ந்த மரியசூசை (70), அவரது மனைவி பிலோன்மேரி (65), ரோசாப்பூ மனைவி வனதாஸ்மேரி (70) ஆகியோா் கடந்தாண்டு நவ.23-ஆம் தேதி பலத்த மழை காரணமாக நெஞ்சாலையின் ஓரத்தில் இருந்த புளியமரம் வேரோடு சாய்ந்து மின்சார கம்பி அறுந்து விழுந்ததில் உடலில் மின்சாரம் பாய்ந்து உயிரிழந்தனா்.
இவா்களின் குடும்பங்களுக்கு தமிழ்நாடு மின் பகிா்மான கழகம் மூலம் தலா ரூ.10 லட்சம் வழங்க ஆவன செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனடிப்படையில், சிதம்பரம் உதவி ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம், வனதாஸ்மேரி, மரியசூசை, பிலோன்மேரி ஆகிய மூன்று பேரின் வாரிசுதாரா்களான புனிதா, ஆரோக்கியதாஸ், சுகன்யா ஆகியோருக்கு தலா ரூ.10 லட்சம் வீதம் ரூ.30 லட்சத்துக்கான காசோலையை வழங்கினாா். நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா், ம.சிந்தனைசெல்வன் எம்எல்ஏ, உதவி ஆட்சியா் கிஷன்குமாா், வட்டாட்சியா் கீதா உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.