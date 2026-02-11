நியாய விலைக் கடை பணியாளா்கள் 2-ஆவது நாளக வேலைநிறுத்தம்
கடலூா் மஞ்சக்குப்பம், சிதம்பரம் பகுதிகளில் தமிழ்நாடு அரசு நியாய விலைக் கடை பணியாளா்கள் சங்கத்தினா் 2-ஆவது நாளாக புதன்கிழமையும் வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் நடத்தினா்.
பொது விநியோகத் திட்டத்துக்கு தனித் துறையை உருவாக்க வேண்டும். அத்தியாவசிய பொருள்களை பொட்டலமாக வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட 15 அம்சக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு அரசு நியாய விலைக் கடை பணியாளா்கள் சங்கம் சாா்பில் செவ்வாய்க்கிழமை மாநிலம் தழுவிய வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் நடைபெற்றது. அதன்படி, கடலூா் மாவட்டத்திலும் நியாய விலைக் கடை பணியாளா்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இந்த போராட்டம் 2-ஆவது நாளாக புதன்கிழமையும் நடைபெற்றது. அதன்படி, கடலூா் மஞ்சக்குப்பம் மைதானத்தில் நடைபெற்ற போராட்டத்துக்கு, மாவட்டத் தலைவா் கந்தன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட துணைத் தலைவா் மணிகண்ட பூபதி, நிா்வாகிகள் தமிழ்செல்வன், தட்சிணாமூா்த்தி, சிவா, முரளி, அய்யப்பன் முன்னிலை வகித்தனா்.
அரசுப் பணியாளா்கள் சங்க மாநில துணைத் தலைவா் நல்லதம்பி, முன்னாள் மாவட்டத் தலைவா் குணசேகரன் வாழ்த்துரை வழங்கினா். நிா்வாகிகள் பலா் கலந்துகொண்டு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்களை எழுப்பினா். மாவட்டப் பொருளாளா் சுரேஷ் நன்றி கூறினாா்.
சிதம்பரத்தில்...: சிதம்பரத்தில் காந்திசிலை அருகே நடைபெற்ற போராட்டத்துக்கு, சங்கத்தின் மாவட்ட துணைத் தலைவா் ஏ.நரசிம்மன் தலைமை வகித்தாா். மாநில துணைத் தலைவா் துரை.சேகா், அரசு பணியாளா்கள் சங்க மாநில நிா்வாகி ஏ.அறவாழி ஆகியோா் கண்டன உரையாற்றினா்.
சிதம்பரம் வட்ட துணைத் தலைவா் பழனிசாமி, ரஜினி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். அரசுப் பணியாளா்கள் சங்க நிா்வாகி ஏ.அறவாழி கண்டன உரையாற்றினாா். ஆா்ப்பாட்டத்தில் மணிவண்ணன், குபோ் உள்ளிட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பணியாளா்கள் பங்கேற்று கோரிக்களை வலியுறுத்தி முழக்கங்களை எழுப்பினா்.
நியாய விலைக் கடை பணியாளா்கள் வேலைநிறுத்தத்தால், சிதம்பரம் வட்டத்தில் உள்ள அனைத்து நியாயவிலைக் கடைகளும் புதன்கிழமை அடைக்கப்பட்டிருந்தன.