பொது வேலைநிறுத்தம்: கடலூா் மாவட்டத்தில் 800 போ் கைது
கடலூா் மாவட்டத்தில் பொது வேலை நிறுத்தத்தையொட்டி பல்வேறு நகரங்களில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற மறியல் போராட்டத்தில் பங்கேற்ற தொழிற்சங்கத்தினா் 800-க்கும் மேற்பட்டோரை போலீஸாா் கைது செய்து விடுவித்தனா்.
மத்திய அரசு அமல்படுத்தியுள்ள தொழிலாளா் விரோத 4 சட்டத் தொகுப்புகளை ரத்து செய்ய வேண்டும். விதை மசோதா 2025-ஐ திரும்பப் பெற வேண்டும். ஜனநாயக - மதசாா்பற்ற கட்டமைப்பை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வியாழக்கிழமை நாடு தழுவிய பொது வேலைநிறுத்தம் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
அதன்படி, கடலூரில் நடைபெற்ற ரயில் மறியல் போராட்டத்துக்கு சிஐடியு மாவட்டச் செயலா் டி.பழனிவேல் தலைமை வகித்தாா். மாநில துணை பொதுச் செயலா் கே.ஆறுமுக நாயினாா், விவசாய சங்க மாநில துணைத் தலைவா் ஜி.மாதவன், எச்.எம்.எஸ் மாவட்டச் செயலா் வி.சரவணன், ஏ.ஐ.டி.யு.சி மாநிலக் குழு உறுப்பினா் பி.துரை உள்ளிட்ட திமுக கூட்டணி கட்சியினா் ஏராளமானோா் ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் கலந்துகொண்டனா். அவா்களில் 134 பேரை போலீஸாா் கைது செய்து விடுவித்தனா்.
பண்ருட்டியில் சிஐடியு மாவட்டக்குழு உறுப்பினா் ஆா்.உத்தராபதி தலைமையில், பண்ருட்டி தபால் நிலையம் எதிரில் மறியலில் ஈடுபட்ட விவசாய சங்க மாவட்ட துணைச் செயலா் ஆா்.லோகநாதன், விவசாய தொழிலாளா் சங்க மாவட்டப் பொருளாளா் டி.கிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட 126 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
சிதம்பரத்தில்...: சிதம்பரத்தில் மாா்க்சிஸ்ட் கட்சி சாா்பில், வடக்கு வீதி தலைமை தபால் நிலையம் முன் சாலை மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது. தொழிற்சங்க மாவட்டத் தலைவா் எஸ்.ஜி.ரமேஷ்பாபு தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட துணைத் தலைவா் ச.சங்கமேஸ்வரன், ஓய்வூதியா்கள் சங்கத்தைச் சோ்ந்த பழனி, மாநிலக்குழு உறுப்பினா் பழ.வாஞ்சிநாதன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இதில், விசிக மாவட்டச் செயலா் பூவாலை தமிழ்வளவன், முன்னாள் மாவட்டச் செயலா் பால.அறவாழி, நகா்மன்ற துணைத் தலைவா் எம்.முத்துக்குமாா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். மறியல் ஈடுபட்ட 70 பேரை நகர போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
சிதம்பரம் வண்டிகேட் பகுதியில் உள்ள பிஎஸ்என்எல் அலுவலகம் முன் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்புடைய தொழிற்சங்கங்கள் சாா்பில் மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது. கட்டுமான தொழிலாளா்கள் சங்க மாவட்டத் தலைவா் அண்ணாமலை தலைமை வகித்தாா். நிா்வாகி வேல்வேந்தன் முன்னிலை வகித்தாா்.
மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநில கட்டுப்பாட்டுக் குழு நிா்வாகி மணிவாசகம், தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க மாவட்டச் செயலா் வி.எம்.சேகா், வட்டச் செயலா் தமிமுன்அன்சாரி உள்ளிட்ட 54 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
இதேபோல, நெய்வேலி வட்டம் 19 பகுதியில் உள்ள தபால் நிலையம் அருகே திருஅரசு தலைமையில் மறியலில் ஈடுபட்ட 160 பேரையும், குறிஞ்சிப்பாடியில் ஆா்.கே.சரவணன் தலைமையில் மறியலில் ஈடுபட்ட 67 பேரையும், விருத்தாசலத்தில் என்.ஆா்.ஆா்.ஜீவானந்தம் தலைமையில் மறியலில் ஈடுபட்ட 50 பேரையும், திட்டக்குடியில் சின்னதம்பி தலைமையில் மறியலில் ஈடுபட்ட 128 பேரையும் என மாவட்டத்தில் மொத்தம் 11 இடங்களில் நடைபெற்ற மறியல் போராட்டத்தில் பங்கேற்ற 827 பேரை போலீஸாா் கைது செய்து பின்னா் விடுவித்தனா்.