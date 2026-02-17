பலி
கடலூர்

மின்சாரம் பாய்ந்து இளைஞா் உயிரிழப்பு

கடலூா் மாவட்டம், விருத்தாசலத்தில் மின்சாரம் பாய்ந்து கோழிக் கடைக்காரா் செவ்வாய்க்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
விருத்தாசலம் காவல் சரகம், ஆலடி சாலையில் அதே பகுதியில் வசித்து வந்த பாலசுப்பிரமணியன்(28) இறைச்சிக்கடை நடத்தி வந்தாா். செவ்வாய்க்கிழமை காலை 7 மணி அளவில் கோழியை சுத்தம் செய்வதற்காக இயந்திரத்தை ஓட்டுவதற்காக மின்சார ஸ்விட்சை போட்டாா். அப்போது, எதிா்பாராத விதமாக மின்சாரம் பாய்ந்து சம்பவ இடத்திலேயே

உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து விருத்தாசலம் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.