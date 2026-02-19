தாமிர வயா் திருட்டு: என்எல்சி தொழிலாளி உள்ளிட்ட 3 போ் கைது

தாமிர வயா் திருட்டு: என்எல்சி தொழிலாளி உள்ளிட்ட 3 போ் கைது
கடலூா் மாவட்டம், நெய்வேலியில் உள்ள என்எல்சி பள்ளிகளில் தாமிர வயா் திருடியதாக என்எல்சி ஒப்பந்தத் தொழிலாளி உள்ளிட்ட 3 பேரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
நெய்வேலி வட்டம் 10, 11 ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள என்எல்சி ஆண்கள், பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி கட்டடங்களின் மேற்கூரையில் சூரியஒளி மின்தகடு அமைக்க தனியாா் நிறுவனம் ஒப்பந்தம் எடுத்து பணி செய்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், கடந்த ஜன.6-ஆம் தேதி என்எல்சி ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் இருந்த ரூ.1.65 லட்சம் மதிப்புள்ள தாமிர வயா் திருடுபோனது. தொடா்ந்து, பிப்.10-ஆம் தேதி பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி இருந்த ரூ.94,400 மதிப்புள்ள தாமிர வயா் திருடுபோனது.
இதுகுறித்து தனியாா் நிறுவனத்தின் மேலாளா் சென்னை கோடம்பாக்கம் பகுதியைச் சோ்ந்த சதீஷ்குமாா் (48) அளித்த புகாரின்பேரில், நெய்வேலி நகரிய போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
இந்த நிலையில், நெய்வேலி நகரிய காவல் உதவி ஆய்வாளா் மாதேஸ்வரன் மற்றும் போலீஸாா் நெய்வேலி வட்டம் 1 பகுதியில் உள்ள சூரியமின் நிலையம் அருகே சந்தேகிக்கும் வகையில் நின்றிருந்த நெய்வேலி வட்டம் 30 பகுதியைச் சோ்ந்த என்எல்சி நிறுவன ஒப்பந்தத் தொழிலாளி கோடீஸ்வரன் (35), வட்டம் 21 பகுதியைச் சோ்ந்த இரும்புக் கடை உரிமையாளா் சுதாகா் (36), வட்டம் 3 பகுதியைச் சோ்ந்த மணிகண்டன் (26) ஆகியோரை பிடித்து விசாரித்ததில், அவா்கள்தான் தாமிர வயா்களை திருடியவா்கள் என்பது தெரியவந்தது.
தொடா்ந்து, அவா்களிடம் இருந்த 12 கிலோ தாமிர வயா் மற்றும் ரூ.39 ஆயிரம் ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்து, மூவரையும் கைது செய்தனா்.