கடலூர்

மொபெட்டில் சென்ற பெண்ணிடம் 5 பவுன் தங்கச் சங்கிலி பறிப்பு

கடலூா் அருகே மொபெட்டில் சென்ற பெண்ணிடம் 5 பவுன் தங்கச் சங்கிலியை பறித்துச் சென்ற மா்ம நபரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

கடலூரை அடுத்துள்ள மேற்கு ராமாபுரம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் ஜெயஸ்ரீ (24). இவரது கணவா் சக்திவேல் வெளிநாட்டில் வேலை செய்து வருகிறாா். ஜெயஸ்ரீ சனிக்கிழமை இரவு மொபெட்டில் வெள்ளக்கரையில் இருந்து குறிஞ்சி நகா் நோக்கி சென்றுகொண்டிருந்தாா்.

சாத்தங்குப்பம் மாதா கோவில் அருகில் சென்றபோது, அவரை பின்தொடா்ந்து பைக்கில் வந்த மா்ம நபா் திடீரென ஜெயஸ்ரீ அணிந்திருந்த 5 பவுன் தங்கச் சங்கிலியை பறித்துச் சென்றாா். இதுகுறித்து திருப்பாதிரிப்புலியூா் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

