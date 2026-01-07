பொதுமக்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்த அமைச்சா்
கடலூா் மாவட்டம், திட்டக்குடி சட்டப் பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட கிராமங்களில் பொதுமக்களை மாநில தொழிலாளா் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சா் சி.வெ.கணேசன் புதன்கிழமை சந்தித்து குறைகளைக் கேட்டறிந்தாா்.
திட்டக்குடியை அடுத்த போத்திரமங்கலம், கொட்டாரம், நெய்வாசல், ஆவினங்குடி, பட்டூா் ஆகிய கிராமங்களுக்கு சென்ற அமைச்சா், அங்கு திரண்டிருந்த பொதுமக்களிடம் இருந்து கோரிக்கை மனுக்களை பெற்றுக்கொண்டாா்.
அப்போது, குடிநீா், சாலை, தெரு விளக்கு மற்றும் பட்டா தொடா்பான பிரச்னைகள் குறித்து கேட்டறிந்த அவா், மக்கள் குறைகளை நிவா்த்தி செய்யும் படியும், நிலுவையில் உள்ள மக்கள் நலப் பணிகளை விரைந்து முடிக்கவும் அதிகாரிகளிடம் அறிவுறுத்தனாா்.
ஆடை தானம்: நிகழ்வில், துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிறந்த நாளையொட்டி, பொதுமக்களுக்கு ஆடை தானம் வழங்கி புத்தாண்டு மற்றும் பொங்கல் வாழ்த்துத் தெரிவித்தாா்.
நிகழ்வில் மங்களூா் கிழக்கு ஒன்றியச் செயலா் பட்டூா் அமிா்தலிங்கம், திட்டக்குடி வட்டாட்சியா் உதயகுமாா், திட்டக்குடி டிஎஸ்பி பாா்த்திபன், மங்களூா் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் சண்முக சிகாமணி, சிவக்குமாா் மற்றும் அரசு அலுவலா்கள் பங்கேற்றனா்.
கோரிக்கை மனு...: திட்டக்குடியை அடுத்துள்ள ஆ.பாளையம் கிராமத்தின் மையப்பகுதியில் குடியிருப்புகள், அரசுப் பள்ளி மற்றும் மாரியம்மன் கோயில் அமைந்துள்ள நிலையில், அந்தப் பகுதியில் விபத்துகளைத் தவிா்க்கவும் வழிபாட்டுத்தலத்தைப் பாதுகாக்கவும் புறவழிச்சாலை அமைக்கக் கோரி கிராம மக்கள் மனு அளித்தனா்.
மிதிவண்டி வழங்கல்...: தொடா்ந்து, திட்டக்குடி அரசு பெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் படிக்கும் பிளஸ் 1 மாணவா்கள் 339 பேருக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகளை அமைச்சா் வழங்கினாா். பள்ளித் தலைமை ஆசிரியா்கள் அல்லி, ஜெய்சந்திரன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.