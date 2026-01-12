சிதம்பரம்: கடலூா் மாவட்டம், சிதம்பரம் நகராட்சி மற்றும் காட்டுமன்னாா்கோயில் பேரூராட்சிக்குள்பட்ட பகுதிகளில் ரூ.8.65 கோடி மதிப்பீட்டிலான முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளை நகராட்சி நிா்வாகம் மற்றும் குடிநீா் வழங்கல் துறை அமைச்சா் கே.என்.நேரு, வேளாண்மை மற்றும் உழவா் நலத் துறை அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம் ஆகியோா் திங்கள்கிழமை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைத்தனா்.
விழாவுக்கு காட்டுமன்னாா்கோவில் எம்எல்ஏ ம.சிந்தனைச்செல்வன், நகராட்சி நிா்வாகத் துறை இயக்குநா் பா.மதுசூதன் ரெட்டி, பேரூராட்சிகள் துறை இயக்குநா் மா.பிரதீப்குமாா், கடலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா், சிதம்பரம் நகா்மன்றத் தலைவா் கே.ஆா்.செந்தில்குமாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
விழாவில் அமைச்சா் கே.என்.நேரு பேசியதாவது: கடலூா் மாவட்டத்தை பொருத்தவரை கடந்த 5 ஆண்டுகளில் மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சிகளுக்கு ரூ.1262.68 கோடி மதிப்பீட்டிலும், பேரூராட்சிகளுக்கு ரூ.320 கோடி மதிப்பீட்டிலும் பல்வேறு வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள் அறிவித்து செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
காட்டுமன்னாா்கோவில் பேரூராட்சிக்கு மூலதன மானிய நிதி திட்டத்தின் கீழ் ரூ.110 லட்சம் மதிப்பீட்டில் புதிய அலுவலக கட்டடம் போதுமான இட வசதிகளுடன் கட்டி முடிக்கப்பட்டு திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.
சிதம்பரம் நகராட்சி மேலரத வீதியில் சுமாா் 1248.89 சதுர மீட்டா் பரப்பளவில் 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக 76 கடைகளுடன் செயல்பட்டு வந்த தினசரி அங்காடி கட்டடங்கள் மிகவும் பழுதடைந்து போதிய இடம் மற்றும் அடிப்படை வசதி இல்லாமல் இருந்தது. இதைத் தொடா்ந்து, சிதம்பரம் பகுதி மக்களின் நலன் கருதி, சிதம்பரம் நகராட்சிக்கு சொந்தமான வடக்கு பிரதான சாலையில் 59434 சதுர மீட்டா் பரப்பளவில் உள்ள இடத்தில் கலைஞா் நகா்ப்புற மேம்பாட்டு திட்ட நிதியில் ரூ.403.90 லட்சமும், நகராட்சி பங்குத்தொகை ரூ.173.10 லட்சமும் என மொத்தம் ரூ.577 லட்சம் மதிப்பீட்டில் புதிய தினசரி அங்காடி கட்டடம் 28 மொத்த விற்பனைக் கடைகள், 97 தினசரி சில்லறைக் கடைகள், ஏடிஎம், உணவகம் உள்ளிட்ட அனைத்து அடிப்படை வசதிகளுடன் கட்டப்பட்டு திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.
சிதம்பரம் நகராட்சிக்குள்பட்ட கொத்தங்குடி நகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் மாநில நிதிக்குழு மானியத் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.52.50 லட்சம் மதிப்பீட்டில் 4 கூடுதல் வகுப்பறைக் கட்டடங்களும், சிதம்பரம் ஆரம்ப சுகாதார மையத்தில் 15-ஆவது நிதிக்குழு மானிய நிதியின் மூலம் ரூ.60 லட்சம் மதிப்பீட்டில் முதல் தளம் கட்டப்பட்டுள்ளதையும், சிதம்பரம் நகராட்சிக்குள்பட்ட ஆயிகுளம் கலைஞா் நகா்ப்புற மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் ரூ.66 லட்சம் மதிப்பீட்டில் தூா்வாரி மேம்படுத்தப்பட்டுள்தையும் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு திறந்துவைக்கப்பட்டது என்றாா்.
நிகழ்ச்சியில் அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம் பேசுகையில், கடலூா் அருகே கொடுக்கன்பாளையத்தில் புதிய தோலில்லா காலணி தொழிற்சாலை அமைக்கப்படுவதன் மூலம் சுமாா் 10,000 நபா்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இதன் மூலம், கடலூா் மாவட்டத்தில் பொருளாதார வளா்ச்சி ஏற்படும் என்றாா்.
விழாவில் பேரூராட்சிகள் துறை உதவி இயக்குநா் யூ.முகம்மது ரிஜ்வான், நகராட்சி நிா்வாக மண்டல இயக்குநா் லட்சுமி, சிதம்பரம் நகரமன்றத் தலைவா் கே.ஆா்.செந்தில்குமாா், காட்டுமன்னாா்கோயில் பேரூராட்சித் தலைவா் சொ.கணேசமூா்த்தி, சிதம்பரம் நகராட்சி ஆணையாளா் த.மல்லிகா, மாவட்ட திட்டக்குழு உறுப்பினா் த.ஜேம்ஸ்விஜயராகவன், நகர திமுக துணைச் செயலா்கள் பா.பாலசுப்பிரயணியன், ஆா்.இளங்கோ, மாவட்டப் பொறியாளா் அணி அமைப்பாளா் அப்புசந்திரசேகா் மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.