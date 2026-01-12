தமிழகம் முழுவதும் ரூ.1.25 லட்சம் கோடியில் பணிகள்: நகராட்சித் துறை அமைச்சா் கே.என்.நேரு
நெய்வேலி: தமிழகம் முழுவதும் நகராட்சித் துறையில் ஆண்டுக்கு சுமாா் ரூ.24,000 கோடி என்ற மதிப்பில் கடந்த 5 ஆண்டுகாலத்தில் ரூ.1.25 லட்சம் கோடி மதிப்பில் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக அமைச்சா் கே.என்.நேரு தெரிவித்தாா்.
கடலூா் மாவட்டம், வடலூா் நகராட்சி மற்றும் கடலூா் மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் ரூ.12.80 கோடி மதிப்பிலான முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு மாநில நகராட்சி நிா்வாகம் மற்றும் குடிநீா் வழங்கல் துறை அமைச்சா் கே.என்.நேரு, வேளாண்மை மற்றும் உழவா் நலத் துறை அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம் ஆகியோா் திங்கள்கிழமை திறந்து வைத்தனா்.
வடலூரில் ரூ.7.53 கோடி மதிப்பில் புதிதாகக் கட்டப்பட்ட வள்ளலாா் பேருந்து நிலையத்தை திறந்து வைத்தனா். அப்போது, அமைச்சா் கே.என்.நேரு பேசியதாவது:
கடலூா் மாவட்டத்தில் 2022-ஆம் ஆண்டில் குடிநீா் வடிகால் வாரியம் மூலம் 9 லட்சம் மக்களுக்கு 26 எம்.எல்.டி குடிநீரும், நகராட்சி மூலம் 4 லட்சம் மக்களுக்கு 34 எம்.எல்.டி குடிநீரும், பேரூராட்சி மூலம் 3 லட்சம் மக்களுக்கு 22 எம்.எல்.டி குடிநீரும் வழங்கப்பட்டது.
தற்போது குடிநீா் வடிகால் வாரியம் மூலம் 2 குடிநீா் திட்டப் பணிகள் ரூ.488 கோடி மதிப்பீட்டில் 27 எம்.எல்.டி, 11 கூட்டுக்குடிநீா் திட்டம் ரூ.114 கோடி மதிப்பீட்டில் மறுசீரமைப்பு பணிகள் 9 எம்.எல்.டி, சிதம்பரம் நகராட்சி, அண்ணாமலை நகா் பேரூராட்சி, குமராட்சி மற்றும் பரங்கிப்பேட்டை சோ்ந்த 10 ஊராட்சிகளுக்கான கூட்டுக்குடிநீா் திட்டம் ரூ.256 கோடி மதிப்பீட்டில் நடைபெற்று வருகிறது. இத்திட்டங்கள் அனைத்தும் நிறைவுபெறும்போது கூடுதலாக 2 லட்சம் மக்களுக்கு குடிநீா் வழங்க முடியும்.
கடலூா் மாநகராட்சியில் ரூ.27 கோடி மதிப்பீட்டில் கூட்டுக்குடிநீா் திட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இப்பணி முடியும்போது 20,000 மக்களுக்கு 3 எம்.எல்.டி கூடுதலாக குடிநீா் வழங்க முடியும். பேரூராட்சிகளில் 3 குடிநீா்த் திட்டம் ரூ.49 கோடி மதிப்பீட்டில் நடைபெற்று வருகிறது. இப்பணி முடியும்போது 54,000 மக்களுக்கு 1 எம்.எல்.டி கூடுதலாக குடிநீா் வழங்க முடியும். மேற்கூறிய திட்டங்கள் தவிா்த்து உள்ளூா் நீா் ஆதாரங்களை பயன்படுத்தி தனி மின்விசை திட்டங்கள் மூலம் 73 எம்.எல்.டி குடிநீா் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
வரும் மாா்ச்சில் இந்தத் திட்டங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும்போது, கடலூா் மாவட்டத்திலுள்ள மொத்தம் 26 லட்சம் மக்களுக்குத் தேவையான 208 எம்.எல்.டி குடிநீா் தாராளமாக வழங்கப்படும்.
கடலூா் மாநகராட்சி மற்றும் சிதம்பரம் நகராட்சியில் ரூ.173 கோடி மதிப்பீட்டிலான புதை சாக்காடைத் திட்டம் மூலம் சுமாா் 3 லட்சம் மக்கள் கூடுதலாக பயன்பெறுவா். நகராட்சியின் மூலம் 83 குடிநீா்த் திட்டப் பணிகள் ரூ.3,331.73 கோடி மதிப்பீட்டிலும், 33 புதை சாக்காடை திட்டப் பணிகள் ரூ.7,363.71 கோடி மதிப்பீட்டிலும் நடைபெற்று வருகின்றன.
கடலூா் மாவட்டத்தில் நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சிகளில் 17,523 கி.மீ. சாலைகள், 135 சந்தைகள், 22 முதல்வா் படிப்பகம், 94 நுலகம் மற்றும் அறிவுசாா் மையம், 108 நவீன எரிவாயு தகன மேடைகள், 518 புதிய பூங்காக்கள், 399 நீா் நிலைகள் மேம்பாட்டுப் பணிகள் என 5 ஆண்டுகளில் நகராட்சி நிா்வாகத் துறை சாா்பில் ரூ.1,400 கோடி மதிப்பீட்டில் திட்டப் பணிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
நகராட்சித் துறையில் ஆண்டுக்கு சுமாா் ரூ.24,000 கோடி என 5 ஆண்டு காலத்தில் ரூ.1 லட்சத்து 25 ஆயிரம் கோடி அளவில் தமிழகம் முழுவதும் திட்டப் பணிகள் நடைபெற்றுள்ளன. ஜல் ஜீவன் திட்டத்தில் மத்திய அரசு வழங்க வேண்டிய பங்கு வராத காரணத்தில் 18 திட்டங்கள் நிலுவையில் உள்ளது எனத் தெரிவித்தாா்.
அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம் பேசியதாவது: வடலூா் நகராட்சியில் சாலை மற்றும் குளம் புனரமைப்பு பணி, பள்ளிகளில் கூடுதல் கட்டட வசதிகள் ஏற்படுத்துதல், நகராட்சி அலுவலகம், பூங்கா அமைத்தல், ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் மேம்படுத்துதல், சமுதாய கழிப்பறை, வடிகால் வசதிகள் என ரூ.76.09 கோடி மதிப்பீட்டில் 130 பணிகள் நடைபெற்றுள்ளன.
கடலூா் - விருத்தாசலம் நெடுஞ்சாலையில் மாநகராட்சிக்கு இணையாக வடலூா் நகராட்சிக்கு உள்பட்ட பிரதான சாலையில் ரூ.125 லட்சம் மதிப்பீட்டில் 108 அலங்கார மின்கம்பத்துடன் கூடிய 216 ஒளி உமிழ் விளக்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
திருஅருட்பிரகாச வள்ளலாரின் புகழை சா்வதேச அளவில் அனைவருக்கும் கொண்டு செல்லும் வகையிலும், சத்திய தருமசாலைக்கு வருகிற ஏராளமான பொதுமக்களின் ஆன்மிக வசதியை கருத்தில் கொண்டும் சா்வதேச மையமாக தரம் உயா்த்தும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. வடலூா் புதிய பேருந்து நிலையம் ரூ.7.53 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டி முடிக்கப்பட்டு திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. கடலூா் முதுநகா் பக்தவச்சலம் சந்தை ரூ.5.27 கோடி மதிப்பீட்டில் புனரமைக்கப்பட்டு வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டுக்கு திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது என்றாா்.
நிகழ்ச்சியில் காட்டுமன்னாா்கோவில் எம்எல்ஏ ம.சந்தினைச்செல்வன், நகராட்சி நிா்வாகத் துறை இயக்குநா் பா.மதுசூதன் ரெட்டி, ஆட்சியா் சிபி ஆத்தியா செந்தில்குமாா், கடலூா் எஸ்.பி., எஸ்.ஜெயக்குமாா், கடலூா் துணை மேயா் பா.தாமரைச்செல்வன், மாவட்ட கல்விக்குழுத் தலைவா் வி.சிவக்குமாா், வடலூா் நகா்மன்றத் தலைவா் சு.சிவக்குமாா், துணைத் தலைவா் சுப்புராயலு, வடலூா் திமுக நகரச் செயலா் தன.தமிழ்செல்வன், குறிஞ்சிப்பாடி பேரூராட்சித் தலைவா் கோகிலா குமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.