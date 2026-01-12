புகையில்லா போகி: ஆட்சியா் வலியுறுத்தல்
நெய்வேலி: கடலூா் மாவட்ட மக்கள் புகையில்லா போகிப் பண்டிகையை கொண்டாட வேண்டும் என்று ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் தெரிவித்தாா்.
முன்னோா்கள் பொங்கல் திருநாளுக்கு முன் பழையன கழிதலும், புதியன புகுதலும் என்ற அடிப்படையில் போகிப் பண்டிகையைக் கொண்டாடி வந்தனா். அவா்கள் இயற்கை பொருள்களிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட பழைய பொருள்களை தீயிட்டுக் கொளுத்தினா். இச்செய்கையால் காற்று மாசுபடாமல் சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பில்லாமல் இருந்தது.
தற்போது போகிப்பண்டிகையில் பழைய பொருள்களான நெகிழி, செயற்கை இழைகளால் தயாரிக்கப்பட்ட துணிகள், ரப்பா் பொருள்கள், பழைய டயா் மற்றும் டியூப், காகிதம், ரசாயனம் கலந்த பொருள்கள் போன்றவற்றை எரிப்பதால் காற்று மாசுபடுகிறது. வெளிப்படும் நச்சு வாயுக்களால் மூச்சுத் திணறல், கண் எரிச்சல் ஏற்பட்டு மக்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனா்.
இதைத் தவிா்க்க, தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் கடந்த 21 ஆண்டுகளாக போகிப் பண்டிகைக்கு முன் பொதுமக்களிடையே விழிப்புணா்வுப் பிரசாரத்தை தொடா்ந்து நடத்தி வருகிறது. இதன் காரணமாக, நெகிழி போன்ற தேவையற்ற பொருள்கள் எரிப்பது பெரும்பாலும் குறைந்துள்ளது.
எனவே, நிகழாண்டு பொதுமக்கள் அனைவரும் நெகிழி, டயா், டியூப் போன்றவற்றை எரிக்காமல் சுற்றுச்சுழலை பாதுகாக்கும் வகையில் போகிப் பண்டிகையை கொண்டாட வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.