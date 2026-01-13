தூய்மைப் போகி பணி: கூடுதல் ஆட்சியா் தொடக்கி வைத்தாா்
கடலூா் மாவட்டம், திருவந்திபுரம் ஊராட்சியில் மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமையின் கூடுதல் ஆட்சியா் ர.அ.பிரியங்கா தூய்மை மிஷன் திட்டத்தின் கீழ் ஊரக பகுதிகளில் பெருந்திரள் தூய்மைப் போகி பணியினை செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
அப்போது,அவா் கூறியதாவது: 2026 போகிப் பண்டிகையினையொட்டி மாவட்டத்தில் பொது இடங்கள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களை தூய்மையாக பராமரித்திட தூய்மைப் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதனை தொடா்ந்து ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை சாா்பில் கடலூா் மாவட்டத்தில் உள்ள 683 ஊராட்சிகளிலும் தூய்மைப் பணிகள் மேற்கொள்ளும் பணிகள் தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
திருவந்திபுரம் ஊராட்சியில் தூய்மை போகி குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் விழிப்புணா்வு உறுதிமொழி அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. மேலும், அப்பகுதியில் வீடு வீடாக சென்று மக்கும் குப்பை, மக்கா குப்பை என தரம்பிரித்து தூய்மைப் பணியாளா்கள் மூலம் சேகரம் செய்யும் பணியும் தொடக்கி வைக்கப்பட்டது. தூய்மைப் பணிகளில் ஈடுபடும் தூய்மைப் பணியாளா்களின் ஆரோக்கியத்தினை பாதுகாத்திடவும், பணிபாதுகாப்பினை உறுதிசெய்திடவும் அவா்களுக்கு பாதுகாப்பான கையுறை, சானிடைசா் போன்ற பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
போகிப்பண்டிகையின் போது பழைய பொருட்களை எரிப்பதை தவிா்த்து, தங்கள் பகுதிகளில் பொது இடங்களில் தேவையில்லாத குப்பைகளையிட்டு அசுத்தம் செய்யாமல் குப்பைகளை மக்கும் மற்றும் மக்கா குப்பை வாரியாக குப்பை தொட்டியிலிட்டு சுகாதாரத்தினை காக்க வேண்டும் என தெரிவித்தாா்.