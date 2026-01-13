‘முடி மாற்று அறுவைச் சிகிச்சை: போலி மருத்துவா்கள் மீது நடவடிக்கை தேவை’
சிதம்பரம்: முடி மாற்று அறுவைச் சிகிச்சை அளித்து வரும் போலி மருத்துவா்கள் மீது தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென தமிழ்நாடு தோல் மருத்துவ சங்கத் தலைவா் பி.கே.கவியரசன் வலியுறுத்தினாா்.
சிதம்பரம் அண்ணாமலைநகரில் உள்ள கடலூா் மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி நூலக அரங்கில் இந்திய தோல் மருத்துவா்கள் சங்கம் தமிழ்நாடு கிளை சாா்பில், ‘பால்வினை நோயியல் மற்றும் நேரடி தோல் அறுவை சிகிச்சை பயிலரங்கம் 2026’ என்ற தோல் நோய் விழிப்புணா்வு கருத்தரங்கம் ஞாயிறு, திங்கள்கிழமைகளில் நடைபெற்றது.
இதில், நாடு முழுவதிலுமிருந்து புகழ்பெற்ற மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த பேராசிரியா்கள், மருத்துவா்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோா் கலந்துகொண்டனா். கருத்தரங்குக்கு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவக் கண்காணிப்பாளா் ஜூனியா் சுந்தரேஷ் தலைமை வகித்தாா். மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வா் சி.திருப்பதி பயிலரங்கை தொடங்கிவைத்து சிறப்புரையாற்றினாா்.
தோல் நோய் மருத்துவா் சங்கத் தலைவா் பி.கே.கவியரசன் வரவேற்புரையாற்றினாா். செயலா் பிரேம்குமாா் சிறப்புரையாற்றினாா். பொருளாளா் டாக்டா் அருள்ராஜா நன்றி கூறினாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, தமிழ்நாடு தோல் மருத்துவ சங்க தலைவா் பி.கே.கவியரசன் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
எம்பிபிஎஸ், தோல் மருத்துவ படிப்பு படிக்காமல் தகுதியற்றவா்கள் தங்களை தோல் நோய் மருத்துவா்களாக பாவித்து, சமூக வலைதளங்கள் மூலம் விளம்பரம் செய்து தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் முடி மாற்றும் அறுவைச் சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனா். இதனால், ஏராளமான மக்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனா். இதைத் தடுக்க தமிழக அரசு தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனா்.