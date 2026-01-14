திருவந்திபுரம் ஊராட்சியில் சமத்துவ பொங்கல்: அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே. பன்னீா்செல்வம் தொடக்கி வைத்தாா்
கடலூா் ஒன்றியம், திருவந்திபுரம் ஊராட்சியில் ஊரக வளா்ச்சித்துறை சாா்பில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற சமத்துவ பொங்கல் விழா மற்றும் விளையாட்டுப் போட்டிகளை மாநில வேளாண்மை மற்றும் உழவா் நலத்துறை அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம் தொடக்கி வைத்தாா்.
நிகழ்வில், தமிழா்களின் பண்பாட்டுச் சிறப்புகளை இளைய தலைமுறைக்கு தெரியப்படுத்திடும் வகையில், பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சிகளான பொய்க்கால் ஆட்டம், குதிரையாட்டம், கரகாட்டம், பரத நாட்டியம், தப்பாட்டம் மற்றும் கபடி , உறியடித்தல், கயிறு இழுத்தல் உள்ளிட்டப் போட்டிகள் நடைபெற்றன. இதில், இளம் கலைஞா்கள் பங்கேற்று தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தினா்.
நிகழ்வில் அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம் பேசியதாவது:
பொங்கல் பண்டிகையை மக்கள் சிறப்பாக கொண்டாட அரிசி, சா்க்கரை மற்றும் முழு நீள கரும்பு உடன் ரூ.3 ஆயிரம் ரொக்கமும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. பொங்கல் பண்டிகையின் தொன்மை, பாரம்பரியம், கலாச்சாரத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் சமூகப் பொருளாதார வேறுபாடின்றி அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் சமத்துவத்துவத்தினை நிலைநாட்டும வகையில் சமத்துவ பொங்கல் கொண்டாடப்படுகிறது என்றாா்.
நிகழ்ச்சியில், தூய்மை போகியினையொட்டி ஊரகப் பகுதிகளில் தூய்மைப் பணிகளை மேற்கொண்ட பணியாளா்களுக்கு புத்தாடைகள் வழங்கப்பட்டது. விழா திடலில் வண்ணக் கோலங்கள் போடப்பட்டிருந்தன. நிகழ்ச்சிக்கு ஆட்சியா் சிபி ஆத்தியா செந்தில்குமாா் முன்னிலை வகித்தாா். கூடுதல் ஆட்சியா் ர.அ.பிரியங்கா, உதவி இயக்குநா் ஊராட்சிகள் ஷபானா அஞ்சும், கோட்டாட்சியா் சுந்தரராஜன், வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் பாண்டியன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.