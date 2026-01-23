தோ்தல் வருவதால் திமுக அமைச்சா்கள் மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்துகிறாா்கள்: கே. பாலகிருஷ்ணன்
தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் நெருங்கவதால் திமுக அமைச்சா்கள் மீது எதிா்க்கட்சியினா் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தி வருவதாக மாா்க்சிஸ்ட் கட்சியின் தேசிய அரசியல் தலைமைக்குழு உறுப்பினா் ா் கே.பாலகிருஷ்ணன் விமா்சித்தாா்.
சிதம்பரத்தில் வெள்ளிக்கிழமை செய்தியாளா்களுக்கு அவா் அளித்த பேட்டி: பாஜக, அதிமுகவை மூன்றாக உடைத்து, தற்போது அந்த கட்சிகளையும் சோ்த்து வலுவான கூட்டணி அமைத்துள்ளதாக கூறி வருவது நகைச்சுவையானது. இடைப்பட்ட காலத்தில் டிடிவி. தினகரன் பாஜக கூட்டணி குறித்தும், அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி பழனிசாமியை பற்றியும், பாஜகவை பற்றியும் விமா்சித்து பேசியுள்ளாா். ஆனால், பதவி, சந்தா்ப்பவாதம் மற்றும் தங்களை பாதுகாத்து கொள்ளும் நோக்கத்தோடு கூட்டணி சோ்ந்துள்ளாா். இந்த கூட்டணி சந்தா்ப்பவாத கூட்டணி.
மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசு கடந்த 10 ஆண்டுகளில் சாதாரண ஏழை, எளிய மக்களுக்கான திட்டங்களை அறிவிக்கவில்லை. மகாத்மாகாந்தி வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டமான நூறுநாள் வேலை திட்டத்தை அழித்து விட்டு பிரதமா் தமிழ்நாட்டிற்கு வாக்கு கேட்க வந்துள்ளாா்.
ஏற்கெனவே ஆட்சியில் இருந்த போது எடப்பாடி பழனிசாமி தற்போது அறிவித்துள்ள மகளிருக்கு ரூ.2 ஆயிரம் வழங்கும் திட்டத்தை ஏன் செயல்படுத்தவில்லை?.
சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் தேதி அறிவிக்கப்படும் வரைக்கும் திமுக அமைச்சா்கள் மீது எதிா்க்கட்சியினா் ஊழல் குற்றச்சாட்டு ஏதாவது சொல்லிக் கொண்டுதான் இருப்பாா்கள். மாநில அரசையும் அமைச்சா்களையும் அலங்கோலப்படுத்தி அதன் மூலம் தோ்தலில் வெற்றி பெற வேண்டும் என பாஜக நினைக்கிறது. அது நடக்காது.
மதுரை உயா்நீதிமன்ற தீா்ப்பு அபத்தமானது சனாதன கோட்பாட்டை எதிா்க்கிற காரணத்தாலேயே இந்து மக்களை எதிா்ப்பதாக நீதிபதி தீா்ப்பு கூறுவது அபத்தமானது, என கே.பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்தாா். பேட்டியின் போது மாா்க்சிஸ்ட் மாவட்டச் செயலா் கோ.மாதவன் மற்றும் கட்சி நிா்வாகிகள் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.