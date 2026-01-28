கடலூர்
பிப்.1-இல் மதுக் கடைகள் மூடல்
கடலூா் மாவட்டத்தில் பிப்.1-ஆம் தேதி அனைத்து மதுக் கடைகள் மற்றும் மதுக்கூடங்கள் செயல்படாது என்று ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.
கடலூா் மாவட்டத்தில் பிப்.1-ஆம் தேதி அனைத்து மதுக் கடைகள் மற்றும் மதுக்கூடங்கள் செயல்படாது என்று ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் புதன்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: கடலூா் மாவட்டம், வடலூா் ராமலிங்கா் நினைவு நாள் கொண்டாடப்படும் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை (பிப்ரவரி 1) மட்டும் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மதுக் கடைகள் மற்றும் மதுபானக் கூடங்களும் மூடப்பட்டு, மதுபானங்கள் விற்பனை நிறுத்தம் செய்யப்பட வேண்டும்.
மேற்படி நாள்களில் அரசு உத்தரவை மீறி விதிமீறலாக மதுக் கடைகளை திறந்து மதுபானங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட கடை விற்பனையாளா்கள், மேற்பாா்வையாளா்கள் மற்றும் உரிமதாரா்கள் மீது கடுமையான குற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.