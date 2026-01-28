கடலூர்
மின்வேலியில் சிக்கி விவசாயி உயிரிழப்பு
கடலூா் மாவட்டம், வேப்பூா் அருகே மின்வேலியில் சிக்கி விவசாயி உயிரிழந்தாா்.
வேப்பூரை அடுத்துள்ள ரெட்டாக்குறிச்சி கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் கிருஷ்ணன் (58). இவா், இதே பகுதியைச் சோ்ந்த மணிகண்டனின் விவசாய நிலத்தில் தங்கியிருந்து காவல் காக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வந்தாா்.
மணிகண்டனின் தம்பி கீழ்ஒரத்தூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த காத்தமுத்துவுக்குச் சொந்தமான நிலம் அருகிலேயே உள்ளது. காத்தமுத்து கொளவாய் கிராமத்தில் உள்ள தனது வயலில் வன விலங்குகள் வராமல் தடுக்க சோலாா் மின்வேலி அமைத்துள்ளாராம். இதில், சட்டவிரோதமாக கூடுதல் மின்சாரத்தையும் பாய்ச்சியதாகக் கூறப்படுகிறது.
அங்கு சென்ற கிருஷ்ணன் எதிா்பாராதவிதமாக அந்த மின்வேலியில் சிக்கி உயிரிழந்தாா். சிறுபாக்கம் போலீஸாா் சடலத்தை மீட்டு உடல்கூறாய்வுக்காக அனுப்பிவைத்தது விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.