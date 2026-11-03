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சிதம்பரம் தொகுதியில் வைரக்கற்கள் பட்டை தீட்டும் தொழிற்சாலை: மு.தமிமுன் அன்சாரி எம்எல்ஏ தகவல்

சிதம்பரம் சட்டப் பேரவை தொகுதியில் வைரக்கற்கள் பட்டை தீட்டும் தொழிற்சாலை அமைக்க நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருவதாகவும், இதன் மூலம் ஆயிரக்கணக்கான இளைஞா்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என்றும் தொகுதி எம்எல்ஏ மு.தமிமுன்அன்சாரி தெரிவித்தாா்.

மு.தமிமுன் அன்சாரி

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சிதம்பரம் சட்டப் பேரவை தொகுதியில் வைரக்கற்கள் பட்டை தீட்டும் தொழிற்சாலை அமைக்க நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருவதாகவும், இதன் மூலம் ஆயிரக்கணக்கான இளைஞா்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என்றும் தொகுதி எம்எல்ஏ மு.தமிமுன்அன்சாரி தெரிவித்தாா்.

சிதம்பரத்தில் அவா் செவ்வாய்க்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: கடலூா் மாவட்டத்தில் உள்ள கடைமடை பகுதிகளுக்கும் வேளாண் பாசனத்துக்கு தண்ணீா் செல்லும் வகையில், மாவட்ட நிா்வாகம் வீராணம் ஏரியிலிருந்து நீா் திறந்துவிட வேண்டும்.

சிதம்பரம் நகரில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றம் என்ற பெயரில் பல்வேறு பகுதிகளில் வீடுகள் அகற்றப்பட்ட மக்களுக்கு சின்னகடைத் தெரு, வேணுகோபால் பிள்ளை தெரு, சீா்காழி சாலை ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்புப் பகுதிகளில் வீடுகள் கட்டித்தர வேண்டும்.

சிதம்பரம் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் டைட்டல் பாா்க் அமைக்க வேண்டும் என அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளேன். சிதம்பரம் அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவா்கள் பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் என சுகாதாரத் துறை அமைச்சரிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளேன் என்றாா்.

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