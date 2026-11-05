கடலூரில் ரூ.6 கோடியில் புதிய சுற்றுலா மாளிகை: மாவட்ட ஆட்சியா் ஆய்வு
கடலூா் மஞ்சக்குப்பத்தில் ரூ.6 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிதாகக் கட்டப்பட்டு வரும் சுற்றுலா மாளிகையின் கட்டுமானப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் புதன்கிழமை நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
கடலூா் மஞ்சக்குப்பத்தில் ரூ.6 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிதாகக் கட்டப்பட்டு வரும் சுற்றுலா மாளிகையின் கட்டுமானப் பணிகளை புதன்கிழமை ஆய்வு செய்த மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா்.
கடலூா் மஞ்சக்குப்பத்தில் ரூ.6 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிதாகக் கட்டப்பட்டு வரும் சுற்றுலா மாளிகையின் கட்டுமானப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் புதன்கிழமை நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
மஞ்சக்குப்பத்தில் பொதுப் பணித் துறை சாா்பில் கட்டப்பட்டு வரும் இந்த புதிய சுற்றுலா மாளிகை, மொத்தம் 1,260 சதுர மீட்டா் (13,557.60 சதுர அடி) பரப்பளவில் தரைதளம், முதல் தளத்துடன் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.
புதிய சுற்றுலா மாளிகையின் கட்டுமானப் பணிகளை பாா்வையிட்ட மாவட்ட ஆட்சியா், பணிகளை தரமான முறையில் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும், கட்டுமானப் பணிகளின் முன்னேற்றத்தை தொடா்ந்து கண்காணித்து, நிா்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவுக்குள் விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்றும் சம்பந்தப்பட்ட பொதுப் பணித் துறை அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.
ஆய்வின்போது, வருவாய்க் கோட்டாட்சியா் சுந்தரராஜன், பொதுப் பணித் துறை செயற்பொறியாளா் (கட்டடம்) கௌதமன் உள்ளிட்ட அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.
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