கோயில் பிரசாதப் பையில் சுவாமி படம் மாற்றி அச்சிடப்பட்ட விவகாரம்: கேள்வி எழுப்பிய தேமுதிக பிரமுகா் கைது
கடலூா் அருகே திருவந்திபுரம் தேவநாத சுவாமி கோயிலில் பக்தா்களுக்கு வழங்கப்படும் பிரசாதப் பையில் திருப்பதி பெருமாள் அச்சிடப்பட்டது குறித்து கேள்வி எழுப்பிய தேமுதிக பிரமுகரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கைது - கோப்புப் படம்
கடலூா் அருகே திருவந்திபுரம் தேவநாத சுவாமி கோயிலில் பக்தா்களுக்கு வழங்கப்படும் பிரசாதப் பையில் திருப்பதி பெருமாள் அச்சிடப்பட்டது குறித்து கேள்வி எழுப்பிய தேமுதிக பிரமுகரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கடலூா் அருகே திருவந்திபுரம் தேவநாத சுவாமி கோயில் செயல் அலுவலராகப் பணியாற்றி வருபவா் சீனிவாசன் (57). இவா், அலுவலகத்தில் பணியில் இருந்தபோது, இதே பகுதியைச் சோ்ந்த தேமுதிக பிரமுகரும், முன்னாள் ஒன்றியக்குழு துணைத் தலைவருமான அய்யனாா் (51) அங்கு வந்துள்ளாா்.
அப்போது, கோயிலில் பக்தா்களுக்கு வழங்கப்படும் பிரசாதப் பைகளில் தேவநாத சுவாமியின் படத்தை அச்சிடாமல், திருப்பதி பெருமாள் படம் அச்சிடப்பட்டிருப்பது ஏன் என செயல் அலுவலா் சீனிவாசனிடம் கேட்டுள்ளாா். இதுதொடா்பாக இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதில், அய்யனாா் செயல் அலுவலரை திட்டியதுடன், அவரைப் பணி செய்ய விடாமல் தடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்த சீனிவாசன் அளித்த புகாரின்பேரில், திருப்பாதிரிப்புலியூா் போலீஸாா் புதன்கிழமை இரவு 11.30 வழக்குப் பதிந்து அய்யனாரை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
இந்த விவகாரம் குறித்து செயல் அலுவலா் சீனிவாசனிடம் கேட்டபோது, காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளிக்கப்பட்டது. போலீஸாா் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனா். என்னிடம் எந்த தகவலையும் கேட்காதீா்கள், போலீஸாரை தொடா்பு கொள்ளுங்கள் என்றாா்.
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