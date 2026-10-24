குளியலறையில் வழுக்கி விழுந்து கா்ப்பிணி உயிரிழப்பு
வேப்பூா் அருகே வீட்டின் குளியலறையில் வழுக்கி விழுந்து, 9 மாத கா்ப்பிணி வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
வேப்பூா் அருகே வீட்டின் குளியலறையில் வழுக்கி விழுந்து, 9 மாத கா்ப்பிணி வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
கடலூா் மாவட்டம் திட்டக்குடி அருகே தொண்டாங்குறிச்சி
கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் ராமலிங்கம். இவருக்கும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், புக்கிரவாரி கிராமத்தைச் சோ்ந்த அம்பிகா (29) என்பவருக்கும் 7 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடைபெற்றது. இவா்களுக்கு பிரதீப் (3) என்ற மகன் உள்ளாா்.
இந்நிலையில், அம்பிகா 9 மாத கா்ப்பிணியாக இருந்தாா். வேப்பூா் அருகே கண்டப்பங்குறிச்சியில் உள்ள இரும்புக் கடையில் வேலை செய்து வந்த ராமலிங்கம், வெள்ளிக்கிழமை வழக்கம்போல் வேலைக்குச் சென்றிருந்த நிலையில், அம்பிகா நீண்ட நேரமாக வீட்டை விட்டு வெளியே வரவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.
இதைக் கவனித்த பக்கத்து வீட்டைச் சோ்ந்த சாமிதுரை, வீட்டுக்கு வெளியே நின்று அம்பிகாவை அழைத்துள்ளாா். ஆனால், அவரிடமிருந்து எந்த பதிலும் வராததால், சந்தேகமடைந்து வீட்டுக்குள் சென்று பாா்த்துள்ளாா். அப்போது வீட்டின் குளியலறையில் அம்பிகா மயங்கிய நிலையில் கிடந்துள்ளாா். இதையடுத்து, அக்கம் பக்கத்தினா் உதவியுடன் அவரை மீட்டு வேப்பூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா். அங்கு அவரைப் பரிசோதித்த மருத்துவா்கள், அம்பிகா ஏற்கெனவே உயிரிழந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனா்.
தகவலறிந்த போலீஸாா் மருத்துவமனைக்குச் சென்று அம்பிகாவின் உடலைக் கைப்பற்றி, பிரேதப் பரிசோதனைக்காக சிதம்பரம் ராஜா முத்தையா அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். இதுகுறித்து வேப்பூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, அம்பிகா உயிரிழந்ததற்கான காரணம் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
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