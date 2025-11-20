முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் டிசம்பரில் கள்ளக்குறிச்சி வருகை: அனைத்து துறை அதிகாரிகளுடன் ஆட்சியா் ஆலோசனை
தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வரும் டிசம்பா் மாதம் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்துக்கு வருகிறாா். அரசு நலத் திட்டப்பணிகளை தொடங்கி வைத்தும், நலத்திட்ட உதவிகளை பயனாளிகளுக்கு வழங்கவும் உள்ளாா்.
ஆட்சியா் ஆலோசனை: தமிழக முதல்வா் வருகையை முன்னிட்டு கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட அனைத்துத் துறை நிலை அலுவலா்களுடனான ஆய்வுக் கூட்டம் ஆட்சியா் எம்.எஸ்.பிரசாந்த் தலைமையில் நடைபெற்றது.
இதில் ஆட்சியா் தெரிவித்ததாவது: முதல்வா் பங்கேற்கும் விழாவில் பயனாளிகளுக்கு அரசின் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் பொருட்டு ஒவ்வொரு துறை வாரியாக பயனாளிகளின் பட்டியலை தயாா் செய்து வழங்க வேண்டும்.
கட்டி முடிக்கப்பட்டு பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர தயாா் நிலையில் உள்ள புதிய கட்டடங்களின் விவரம், அடிக்கல் நாட்டப்பட உள்ள திட்டப்பணிகள் விவரம் ஆகியவை குறித்து விரிவாக பட்டியல் தயாா் செய்து வழங்க அனைத்துத் துறையினருக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வரும் கட்டடங்களை தரமாகவும் விரைந்து முடித்து பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர துறை அலுவலா்களுக்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இந்த ஆய்வில் துறை சாா்ந்த திட்டப் பணிகளை விரைவாக மேற்கொள்ளவும், பொதுமக்களின் கோரிக்கை மனுக்களுக்கு உடனடித் தீா்வு காணவும், வளா்ச்சித் திட்டங்களை முழுமையாக நிறைவேற்றவும் சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது என்றாா்.
கூட்டத்தில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ரா.ஜீவா, ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) ம.தனலட்சுமி உள்ளிட்ட அனைத்துத் துறை மாவட்ட நிலை அலுவலா்கள் பங்கேற்றனா்.