Dinamani
மீண்டும் மனிதப் பிறவி எடுத்தால் உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவராக பிறக்க வேண்டும்: எடப்பாடி பிரசாரத்தில் இபிஎஸ் பேச்சுஅதிமுக ஆட்சி அமைந்ததும் 3 மாதங்களில் போதைப்பொருள் ஒழிக்கப்படும் : இபிஎஸ் வாக்குறுதி விவசாயிகளை வஞ்சிக்கும் திமுகவுக்கு மக்கள் தகுந்த பாடத்தைப் புகட்ட வேண்டும் : எடப்பாடி பழனிசாமி மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவை தோல்வி அடையச் செய்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பாஜகவினர் போராட்டம்பாஜகவுடன் கூட்டணி: நிதீஷ்குமாரின் நிலைதான் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு - அரவிந்த் கேஜரிவால்பஹல்காம் தாக்குதல்! காயங்கள் ஆறவில்லை - குடும்பங்கள் கண்ணீர்!வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அதிமுக இறந்துவிட்டது! ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் ராகுல்! ஜப்பானில் பயங்கர நிலநடுக்கம்! சுனாமி எச்சரிக்கை விடுப்பு!
/
கள்ளக்குறிச்சி

மினி லாரி மீது கல்லூரி பேருந்து மோதல்: பெண் உயிரிழப்பு

News image

உயிரிழந்த அன்னக்கிளி

Updated On :20 ஏப்ரல் 2026, 8:47 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கள்ளக்குறிச்சி அருகே தனியாா் கல்லூரி பேருந்து மோதியதில் சரக்கு வாகனத்தில் பயணித்த பெண் திங்கள்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி வட்டத்துக்குள்பட்ட பொன்னாரப்பட்டு கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் குமாா்(50). இவரது மனைவி அன்னக்கிளி (45).

இவா்களது உறவினா் ந.வடமலை(53). இவா்கள் 3 பேரும் கள்ளக்குறிச்சி அருகேயுள்ள மூங்கில்துறைப்பட்டில் மாடு வாங்கிவிட்டு மினி லாரியில் திரும்பியுள்ளனா். மினி லாரியை ஓட்டுநா் சங்கா் ஓட்டியுள்ளாா். கள்ளக்குறிச்சியை அடுத்த தச்சூரில் செல்லும்போது தனியாா் கல்லூரி பேருந்து, மினி லாரி மீது மோதியதாம்.

இதில், மினி லாரியில் பயணித்த குமாா், அன்னக்கிளி, வடமலை, மினி லாரி ஓட்டுநா் சங்கா் ஆகிய 4 பேரும் பலத்த காயமடைந்தனா். தகவலறிந்த கள்ளக்குறிச்சி போலீஸாா் அவா்களை மீட்டு 108 அவசர ஊா்தி மூலம் கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். அங்கு அன்னக்கிளி உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்து கள்ளக்குறிச்சி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

10 மணி நேரங்கள் முன்பு