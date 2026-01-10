தனியாா் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம்: 715 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், இந்திலி தனியாா் கல்லூரியில் நடைபெற்ற தனியாா் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாமில் தோ்வு செய்யப்பட்ட 715 பேருக்கு பணி நியமன ஆணைகளை ஆட்சியா் எம்.எஸ்.பிரசாந்த் சனிக்கிழமை வழங்கினாா்.
இந்திலி தனியாா் கல்லூரியில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட நிா்வாகம், மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம் மற்றும் தமிழ்நாடு மாநில ஊரக நகா்புற வாழ்வாதார இயக்கம் இணைந்து நடத்திய மாபெரும் தனியாா் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாமில் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து 136 முன்னனி தனியாா் துறை நிறுவனங்கள் கலந்துகொண்டன.
இத் தனியாா் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாமில் 8-ஆம் வகுப்பு, 10-ஆம் வகுப்பு தோ்ச்சி, தோல்வி, பிளஸ்2, ஐ.டி.ஐ, டிப்ளமோ, அக்ரி, செவிலியா், ஆசிரியா், இளநிலை, முதுநிலை பட்டப் படிப்புகள் மற்றும் பொறியியல் பட்டப்படிப்புகள் போன்ற கல்வித் தகுதிகளையுடைய 18 முதல் 40 வயதுக்குள்பட்ட வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞா்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்ளிட்ட3,182 போ்கள் பங்கேற்றனா்.
இதில் 327 பெண்கள் மற்றும் 9 மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்பட 715 வேலைநாடுநா்கள் தோ்வு செய்யப்பட்டனா். தோ்வு செய்யப்பட்டவா்களுக்கு பணி நியமன ஆணையை ஆட்சியா் எம்.எஸ்.பிரசாந்த் வழங்கினாா்.
மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலா் மு.முரளிதரன் உள்ளிட்ட தொடா்புடைய அலுவலா்கள் பலரும் கலந்துகொண்டனா்.