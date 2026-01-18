பொங்கல் கலை விழா: கலைஞா்களுக்கு நினைவு பரிசு
கள்ளக்குறிச்சியில் நடைபெற்ற பொங்கல் கலை விழாவில் பங்கேற்ற கலைஞா்களுக்கு நினைவு பரிசு மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழ்களை மாவட்ட ஆட்சியா் எம்.எஸ்.பிரசாந்த் வழங்கினாா்.
பின்னா் ஆட்சியா் தெரிவித்ததாவது:
தமிழக அரசின் கலை பண்பாட்டு துறையின் சாா்பில் பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி சென்னையில் ‘சென்னை சங்கமம் - நம்ம ஊரு திருவிழா’ நடத்தப்படுவது போன்று ஏனைய பிற மாவட்டங்களில் மாவட்ட நிா்வாகம் மற்றும் ஏனைய அரசு துறைகளுடன் இணைந்து பொங்கல் கலை விழா நடத்திட தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
பொங்கல் பண்டிகையின் பண்பாட்டுச் சிறப்புகளை இளைய தலைமுறைக்கு அறிமுகப்படுத்துவதோடு, பொங்கல் விடுமுறையை மகிழ்ச்சியுடனும் உற்சாகத்துடனும் கொண்டாட பொதுமக்களை ஈா்க்கும் வகையில் கள்ளக்குறிச்சி நகராட்சி மந்தைவெளி கலையரங்கில் பொங்கல் கலை விழா நடைபெற்றது.
கடந்த 15-ஆம் தேதி ஜவகா் சிறுவா் மன்ற மாணவா்கள் பங்கேற்ற நாட்டுப்புற கலை, சிலம்பம், பரதநாட்டியம் நடைபெற்றது. ஸ்ரீ பால சரஸ்வதி கலைக் கூடத்தின் பரதநாட்டியம், ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் கரகாட்டக் கலைக்குழுவின் கரகாட்டம், பால்ராஜ் மகாலட்சுமி கரகாட்டக் கலைக்குழுவின் கரகாட்டம், முத்து தப்பாட்டக் கலைக்குழுவின் பறை இசை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
16-ஆம் தேதி தேவி கலாலய நடனப் பள்ளி மாணவா்கள் பங்கேற்ற பரதநாட்டியம், மாத்தூா் மாரியாபிள்ளை கலைக்குழு பங்கேற்ற கரகாட்டம், பி.விஜயலிங்கம் கரகாட்டக் கலைக்குழுவின் கரகாட்டம், டி.பாலகிருஷ்ணன் இளம் சிங்கம் இசைக்குழு பங்கேற்ற நாட்டுப்புற நடன நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்ச்சியில் பரதநாட்டியம், நாட்டுப்புறக் கலைகள் ஏனைய கலை நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்ற கலைஞா்கள் அனைவருக்கும் நினைவு பரிசு மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன என ஆட்சியா் தெரிவித்தாா்.