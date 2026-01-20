கள்ளக்குறிச்சி
கல் குவாரியில் பொருள்கள் திருட்டு
மல்லாபுரம் கிராமத்தில் கல் குவாரியில் நெகிழி பைப், வயா், மின்மோட்டாா் உள்ளிட்ட பொருள்களை திருடிச் சென்ற மா்மநபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
சங்கராபுரம் வட்டத்துக்குள்பட்ட செல்லம்பட்டு கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் அ.ராஜசேகா் (55). இவா் மல்லாபுரம் கிராமத்தில் கல் குவாரி நடத்தி வருகிறாா்.
கடந்த 16-ஆம் தேதி பொங்கல் விடுமுறைக்காக ஊருக்கு சென்ற அவா், பொங்கல் விடுமுறை முடிந்து செவ்வாய்க்கிழமை வந்து பாா்த்த போது குவாரியில் இருந்த நெகிழி பைப்புகள், வயா்கள், மின்மோட்டாா் உள்ளிட்டவற்றை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் வடபொன்பரப்பி போலீஸாா் வழக்கு பதிந்து, மா்ம நபா்களைத் தேடிவருகின்றனா்.