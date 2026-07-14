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கள்ளக்குறிச்சி

ஊழலுக்கு எதிராக பொது மக்களின் விரல் ரேகை பதிவு

சங்கராபுரத்தில் காங்கிரஸ் கமிட்டி சாா்பில் லஞ்சம் ஊழலுக்கு எதிராக பொது மக்களின் விரல் ரேகை பதிவு பெறும் நிகழ்வு, சங்கராபுரம் மும்முனை சந்திப்பில் நடைபெற்றது.

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காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில், ஊழலுக்கு எதிராக பொது மக்களின் விரல் ரேகை பதிவு செய்யும் நிகழ்விவல் பங்கேற்ற கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத் தலைவா் மு.இதயத்துல்லா உள்ளிட்டோா்

Updated On :14 ஜூலை 2026, 1:11 am IST

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சங்கராபுரத்தில் காங்கிரஸ் கமிட்டி சாா்பில் லஞ்சம் ஊழலுக்கு எதிராக பொது மக்களின் விரல் ரேகை பதிவு பெறும் நிகழ்வு, சங்கராபுரம் மும்முனை சந்திப்பில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

காமராஜரின் 123-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ‘லஞ்சம் தவிா், நெஞ்சம் நிமிா்’ என்ற தலைப்பில் ஊழலுக்கு எதிரான மக்கள் இயக்கம் காங்கிரஸ் கமிட்டி சாா்பில் நடைபெற்ற விரல் ரேகை பதிவிற்கு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் சாா்பில் மாவட்டத் தலைவா் மு.இதயத்துல்லா தலைைமை தாங்கினாா்.

பொது சேவை கூட்டமைப்புகளின் ஒருங்கிணைப்பாளரும் மாவட்ட வணிகா் பேரவை பொருளாளருமான எம்.முத்துக்கருப்பன், அனைத்து வியபாரிகள் சங்க செயலாளா் கோ.குசேலன், ஜெய்பிரதா்ஸ் நற்பணிமன்ற நிறுவனா் வி.விஜயகுமாா், நகர காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவா் பி.கோவிந்தராஜ் உள்ளிட்ட பலா் முன்னிலை வகித்தனா். இளைஞா் காங்கிரஸ் நிா்வாகி என்.கோபிஸ்வரன் வரவேற்றாா்.

நிகழ்வில் ஊழலுக்கு எதிரான உறுதிமொழியினை பொதுமக்களும் காங்கிரஸ் கட்சியை சோ்ந்த அனைவரும் ஏற்றனா். அதனைத் தொடா்ந்து ஊழலுக்கு எதிராக பதாகைகில் விரல் ரேகையை பதிந்தும், கையொப்பமிட்டும் பொதுமக்களும், பொதுசேவை அமைப்பினரும் தங்கல் ஆதரவைத் தெரிவித்தனா்.

இந் நிகழ்வில் வட்டார தலைவா்கள் ஆ.நாராயணன், எம்.செல்வராஜ், சே.பிரபு, எம்.பச்சையப்பன், மாவட்ட நிா்வாகிகள் கண்ணதாசன், இ.வேல்முருகன், குணதீபன் உள்ளிட்ட பலரும் பங்கேற்றனா்.

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