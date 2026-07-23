கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சின்னசேலம் சிறப்பு நிலை பேருராட்சியில் மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு போலீஸாா் புதன்கிழமை நடத்திய சோதனையில் டிஜிட்டல் பரிவா்த்தனை (ஜி-பே) மூலம் கைமாறிய லஞ்சப் பணம் ரூ.8 லட்சத்தை கண்டுபிடித்தனா்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் சத்யராஜ் தலைமையில், உதவி ஆய்வாளா் அருண்ராஜ் மற்றும் 8 போ் கொண்ட குழுவினா் சின்னசேலம் பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை காலை முதல் சோதனை நடத்தினா். சுமாா் 7 மணி நேரம் நீடித்த இந்த சோதனையில், பேரூராட்சி பணியாளா் கைப்பேசியை ஆய்வு செய்ததில் ஜி-பே மூலம் ரூ.8 லட்சம் பெற்றுள்ளதைக் கண்டுபிடித்தனா். இதுகுறித்து போலீஸாா் தொடா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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